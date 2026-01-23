Популярни
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

  • 23 яну 2026 | 12:52
  • 439
  • 0

Най-успешният тим в историята на Формула 1 Ферари представи днес автомобила си за сезон 2026 във Формула 1 - SF-26. Новото оръжие на Скудерията трябва да даде шанс на Шарл Леклер и Люис Хамилтън да се борят в челото на колоната, както за победи в отделните стартове, така и в битката за световната титла.

Както беше обявено през миналия месец, италианският отбор се придържа към традиционния си план да представи новата си кола в същия ден, в който ще направи и първите си обиколки на „Фиорано“. Люис Хамилтън и Шарл Леклер ще имат възможността да направят първите километри с новия автомобил на Ферари за сезон 2026.

Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?
Уилямс ще пропусне напълно теста в Барселона?

Скудерията се стреми да се възстанови след разочароващата кампания през 2025, в която се срина до четвърто място в класирането при конструкторите. Основният фокус през сезона беше трудната адаптация на Хамилтън към Ferrari, като той не успя да се качи на подиума за първи път в кариерата си. Това остави Леклер да води битката за Ферари в челото. Шарл записа седем подиума през годината и завърши на пето място в шампионата при пилотите – само една позиция пред Хамилтън.

Шефът на тима Фредерик Васьор обеща, че в Маранело ще подходят “агресивно” при създаването на новата кола, която би трябвало да допадне повече на Хамилтън, който имаше проблеми с колите, създадени за отминалата вече “граунд ефект”, в която Мерцедес отстъпи, а Ред Бул записа четири поредни сезона с Верстапен, в които той спечели световната титла. Това е продължение на изключително фокусираната подготовка за новата ера във F1, след като Ferrari беше един от първите отбори, които пренасочиха цялото си аеродинамично развитие към болида за 2026 г. още през април.

Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник
Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

И преди да започнат коментарите за това как изглежда аеродинамичният пакет на SF-26 и какви промени още има по колата още в хода на тестовете, трябва да отбележим интересното решение да има сериозно завръщане на белия акцент в цветовата схема на колата - както беше преди десетина година, когато лидер на тима беше Себастиан Фетел и както изглеждаха болидите на Скудерията през 70-те и 90-те години на миналия век с почти изцяло бял капак на двигателя или въздухозаборник над главата на пилота.

Всички отбори засилват подготовката си за частните тестове в Барселона, които ще се проведат следващата седмица (26-30 януари). На пистата „Каталуня“ всеки отбор ще има право да кара в три от петте дни.

