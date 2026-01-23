Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

Васьор каза кога ще тества Ферари в Барселона

  • 23 яну 2026 | 17:29
  • 122
  • 0

След успешния първи шейкдаун на пистата „Фиорано“ днес, Ферари се отправя към Барселона за началото на предсезонните тестове, където ще изпробва новия си болид за 2026 - SF-26.

Петдневните изпитания ще се проведат при закрити врата, като отборите ще могат да тестват в три от тези дни. Вече стана ясно, че Уилямс ще пропусне шейкдауна в Каталуня, тъй като закъснява сериозно с подготовката на новия FW48 за предстоящия сезон. Новата кола се бави заради неуспешен краш тест, а преминаването му е задължително за получаването на хомологация.

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

От Макларън вече обявиха, че ще пропуснат първите дни от изпитанията и вероятно MCL40 ще се появи на пистата едва в сряда. Новият болид на Ferrari, SF-26, се очаква да направи своя дебют по-рано – във вторник, 27 февруари, като останалата част от програмата за седмицата ще бъде уточнена допълнително.

„Днешният ден е доста емоционален за нас, представянето на нов проект винаги е важен момент - заяви Васьор пред медиите след презентацията на новия SF-26 в Маранело. - Днес беше добро начало, така че нека бъдем позитивни и да се насладим на пътуването. Сега трябва да се съсредоточим върху Барселона.“

Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"
Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

„Ще започнем тестовете във вторник, а след това, съобразно правилата, ще решим в кои други дни да караме. Със сигурност ще бъдем на пистата и в четвъртък. „През последните седмици, месеци, а вероятно и години, беше свършена огромна работа по двигателя, но сме повече от доволни от постигнатото до момента. Това не е краят на историята, а началото на сезона.“

Люис Хамилтън: Пилотът ще е решаващ през новия сезон
Люис Хамилтън: Пилотът ще е решаващ през новия сезон
 Леклер: Управлението на задвижващата система ще е критично важно
Леклер: Управлението на задвижващата система ще е критично важно
Снимки: Imago

