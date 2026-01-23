Популярни
  Футбол свят
  2. Футбол свят
  Астън Вила уреди завръщането на Тами Ейбрахам

Астън Вила уреди завръщането на Тами Ейбрахам

  • 23 яну 2026 | 15:30
  • 661
  • 1

Нападателят на Бешикташ Тами Ейбрахам ще премине в Астън Вила за втори път в своята кариера, след като двата клуба се разбраха за неговия трансфер, съобщава Фабрицио Романо.

За да се осъществи тази сделка, първо истанбулският гранд трябва да активира задължителната опция в размер на 13 млн. евро, с която да купи Ейбрахам от Рома, откъдето той пристигна като преотстъпен през лятото. След това Бешикташ веднага ще продаде 28-годишния играч на Астън Вила за 21 млн. евро плюс бонуси. Също така в обратната посока ще замине 19-годишният защитник Ясин Озджан, който беше включен в сделката, въпреки че през миналото лято бирмингамци го преотстъпиха на Андерлехт.

Така Ейбрахам си тръгва от Бешикташ след само 26 мача, в които се отчете с 13 гола и 3 асистенции. За англичанина това ще бъде втори престой на „Вила Парк“ след сезон 2018/19, когато заби 25 попадения в 37 мача в Чемпиъншип като преотстъпен от Челси. До сегашния му трансфер се стигна, след като Астън Вила прати Донийл Мален в Рома под наем със задължителна опция за закупуване по-рано този месец.

