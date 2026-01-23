Емери: Ние сме претендент за трофея в Лига Европа

Мениджърът на Астън Вила Унай Емери може и да не вярва, че отборът му е претендент за титлата в Премиър лийг, но той „мечтае“ за слава в Лига Европа, след като достигна до осминафиналите на турнира. Тимът му победи Фенербахче с 1:0 в Турция, за да си осигури място в топ осем на груповата фаза кръг преди края.

„Имаме ясни цели в този турнир – да бъдем претендент за трофея. Искаме да да го спечелим, в случай че се нуждаем от него, за да играем в Шампионската лига. Чрез нашето първенство това е много трудно. Мечтая да печеля трофеи тук, а Лига Европа е една от целите ни тази година“, заяви Емери.

Астън Вила се класира за 1/8-финалите на Лига Европа след успех в Истанбул, Санчо с първи гол

Въпреки че е седмият най-успешен клуб в английския футбол по спечелени отличия, последното голямо отличие за Вила е Купата на лигата през 1996 г.

Емери пък призна, че се надява клубът да подсили състава до края на трансферния прозорец.

„Изграждаме отбора, докато някои обстоятелства не ни помагат. Но следващата седмица можем да приключим трансферния прозорец и се надявам да успеем да вземем всичко необходимо, за да завършим състава за следващите месеци и турнирите, в които участваме“, допълни испанецът.

