Бубакар Камара претърпя операция на коляното

Френският халф на Астън Вила Бубукар Камара беше опериран в четвъртък в Лион заради скъсани връзки на лявото коляно, като сезонът му приключи, съобщава АФП.

Тази контузия намалява изключително много шансовете на играча, който има пет мача за Франция, да участва на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли.

Хирургичната интервенция бе направена от доктор Бертран Сонри-Коте в частната болница "Жан Мермоз" в Лион.

26-годишният Камара се контузи на 10 януари в мача срещу Тотнъм за ФА Къп, като ще се възстановява през следващите месеци, а от Астън Вила не уточниха колко дълги ще бъде извън игра.

Снимки: Gettyimages