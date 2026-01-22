Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Айброкс" се оказа непревземаема крепост за Лудогорец, българският шампион загуби от Рейнджърс, но шансовете остават – на живо след 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Бубакар Камара претърпя операция на коляното

Бубакар Камара претърпя операция на коляното

  • 22 яну 2026 | 23:28
  • 416
  • 0
Бубакар Камара претърпя операция на коляното

Френският халф на Астън Вила Бубукар Камара беше опериран в четвъртък в Лион заради скъсани връзки на лявото коляно, като сезонът му приключи, съобщава АФП.

Тази контузия намалява изключително много шансовете на играча, който има пет мача за Франция, да участва на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико между 11 юни и 19 юли.

Хирургичната интервенция бе направена от доктор Бертран Сонри-Коте в частната болница "Жан Мермоз" в Лион.

26-годишният Камара се контузи на 10 януари в мача срещу Тотнъм за ФА Къп, като ще се възстановява през следващите месеци, а от Астън Вила не уточниха колко дълги ще бъде извън игра.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

Тер Стеген: В Барселона избраха Жоан Гарсия и аз уважавам това

  • 22 яну 2026 | 19:29
  • 1752
  • 0
Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 13464
  • 3
Ван Дайк: Обнадежден съм

Ван Дайк: Обнадежден съм

  • 22 яну 2026 | 19:24
  • 1312
  • 0
Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

Манчестър Юнайтед обяви предстояща раздяла с един от лидерите на отбора

  • 22 яну 2026 | 19:07
  • 13306
  • 11
Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

Фенове на Брюж се облякоха като Борат в Казахстан, вкараха ги в затвора

  • 22 яну 2026 | 18:53
  • 2895
  • 6
Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

Рома и Дженоа ще си разменят млади играчи

  • 22 яну 2026 | 18:43
  • 1092
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 23705
  • 98
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 30963
  • 85
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 306
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13020
  • 3
Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 13464
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 16920
  • 24