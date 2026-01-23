Еди Хау за гостуването на Вила, контузията на Бруно Гимараеш и плановете за бъдещето на Нюкасъл

Мениджърът на Нюкасъл Еди Хау определи предстоящото гостуване на “Вила Парк” като изключително тежко предизвикателство. Бирмингамци правят много силен сезон до момента и се намират на трета позиция в първенството с равни точки с втория Манчестър Сити. “Свраките” от своя страна са осми и продължават да изостават от местата, даващи право на участие в европейските турнири, но победа в неделя ще даде нов тласък на тези усилия. Тимът от северна Англия е в добра форма в Премиър лийг и е в серия от три победи и едно равенство.

"Гостуването на "Вила Парк" е един от най-трудните тестове в календара. Те са изключително организирани под ръководството на Унай Емери. Трябва да превключим на вълна Премиър лийг моментално. Еуфорията от победата над ПСВ трябва да се превърне в гориво, а не в самодоволство," заяви треньорът.

Наставникът се фокусира върху актуалното състояние на отбора след убедителната победа с 3:0 над ПСВ Айндховен в Шампионската лига. Хау потвърди, че Бруно Гимараеш е с травма в глезена след мача. Въпреки че има подуване, мениджърът се надява проблемът да не е сериозен, описвайки Гимараеш като играч, който трудно приема да бъде заменен. Дан Бърн и Уил Осула бележат прогрес, но все още е рано да се каже дали ще бъдат напълно готови за мача с Вила, въпреки че наскоро подновиха тренировки. Фабиан Шер наскоро претърпя успешна операция на глезена и се очаква да отсъства около три месеца.

"Бруно премина скенер тази сутрин. Има известно засягане на връзките на глезена и значителен оток. Той е истински боец и иска да играе във всеки мач, но трябва да бъдем разумни. Шансовете му за уикенда са 50/50," обясни треньорът.

Мениджърът беше попитан и за прогреса по плановете за новия стадион или евентуално разширение на "Сейнт Джеймсис Парк", за които се спекулира от месеци, но все още няма никаква конкретни планове, които да са споделени публично от клуба.

"За да бъде Нюкасъл сред елита на Европа за постоянно, инфраструктурата трябва да съответства на амбициите на терена. Процесът е бавен, но решенията, които се вземат сега, ще определят следващите 50 години на този клуб. Моята работа е да печеля мачове, но като мениджър винаги мисля за наследството, което ще оставя," завърши Еди Хау.

Снимки: Gettyimages