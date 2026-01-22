Астън Вила се класира за 1/8-финалите на Лига Европа след успех в Истанбул, Санчо с първи гол

Астън Вила си осигури място на 1/8-финалите на Лига Европа, след като постигна много важна победа с 1:0 в гостуването си на Фенербахче. Джейдън Санчо отбеляза единствения гол в средата на първото полувреме, а с този успех бирмингамци имат вече 18 точки, с колкото е и лидерът във временното класиране Лион. Фенербахче в момента е на 15-а позиция с актив от 10 точки. Последният кръг от основната фаза е след седмица.

Унай Емери бе направил пет промени в сравнение с мача с Евертън. Бизот, Линдельоф, Мингс, Дин и Санчо започнаха. Мениджърът на бирмингамци записа своя мач №100 в Лига Еропа, като той е първият треньор, който достига тази кота в турнира.

4️⃣-time Europa League winner Unai Emery has now managed his 100th game in the competition. 💪 No other manager has won it more than the Spaniard! 🥇 pic.twitter.com/D4gCSLsDPl — Flashscore.com (@Flashscorecom) January 22, 2026

В състава на домакините имаше три корекции от последния шампионатен мач. Бившият играч на Вила Джон Дюран бе титуляр, което важеше и за друг бивш футболист на бирмингамци - Марко Асенсио. Другите две промени се състояха във включването на Фред и Нене. Талиска се завърна на пейката.

Фенербахче започна по-активно, но постепенно Вила набра инерция и атакуваше по-опасно. Гостите взеха преднина в 25-ата минута. Центриране на Кеш отдясно бе отклонено от Юксек, след което Санчо с глава насочи топката в ъгъла. Това е първи гол за крилото с екипа на бирмингамци.

Jadon Sancho joins Harry Kane and Phil Foden as one of only three English players to score in major European competition in each of the last eight seasons since 2018/19 💥 pic.twitter.com/C2DjT0TSQP — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 22, 2026

В края на полувремето Санчо пропусна да удвои, след като получи от Роджърс в наказателното поле, но първото му докосване бе много лошо. Това даде възможност да бранителите да се организират и ударът бе блокиран. След това Роджърс прати топката във вратата, но преди това имаше рикошет в краката на рефера, така че попадението не бе зачетено.

В началото на втората част Санчо пропусна нова чудесна възможност. Бизот пък направи изключително спасяване след удар отблизо на Талиска, който се появи като резерва.

В 63-тата минута удар на Мати Кеш от около 25 метра срещна гредата. Три минути след това Юксек си отбеляза автогол, но той бе отменен, тъй като преди това Санчо бе в положение на засада.

В 75-ата минута Актюркоглу помисли, че е изравнил резултата, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада на Дюран преди това. До края натискът на домакините не даде резултат.

