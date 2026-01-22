Популярни
  Астън Вила
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила се класира за 1/8-финалите на Лига Европа след успех в Истанбул, Санчо с първи гол

Астън Вила се класира за 1/8-финалите на Лига Европа след успех в Истанбул, Санчо с първи гол

  • 22 яну 2026 | 21:42
  • 2623
  • 1
Астън Вила се класира за 1/8-финалите на Лига Европа след успех в Истанбул, Санчо с първи гол

Астън Вила си осигури място на 1/8-финалите на Лига Европа, след като постигна много важна победа с 1:0 в гостуването си на Фенербахче. Джейдън Санчо отбеляза единствения гол в средата на първото полувреме, а с този успех бирмингамци имат вече 18 точки, с колкото е и лидерът във временното класиране Лион. Фенербахче в момента е на 15-а позиция с актив от 10 точки. Последният кръг от основната фаза е след седмица.

Унай Емери бе направил пет промени в сравнение с мача с Евертън. Бизот, Линдельоф, Мингс, Дин и Санчо започнаха. Мениджърът на бирмингамци записа своя мач №100 в Лига Еропа, като той е първият треньор, който достига тази кота в турнира.

В състава на домакините имаше три корекции от последния шампионатен мач. Бившият играч на Вила Джон Дюран бе титуляр, което важеше и за друг бивш футболист на бирмингамци - Марко Асенсио. Другите две промени се състояха във включването на Фред и Нене. Талиска се завърна на пейката.

Фенербахче започна по-активно, но постепенно Вила набра инерция и атакуваше по-опасно. Гостите взеха преднина в 25-ата минута. Центриране на Кеш отдясно бе отклонено от Юксек, след което Санчо с глава насочи топката в ъгъла. Това е първи гол за крилото с екипа на бирмингамци.

В края на полувремето Санчо пропусна да удвои, след като получи от Роджърс в наказателното поле, но първото му докосване бе много лошо. Това даде възможност да бранителите да се организират и ударът бе блокиран. След това Роджърс прати топката във вратата, но преди това имаше рикошет в краката на рефера, така че попадението не бе зачетено.

В началото на втората част Санчо пропусна нова чудесна възможност. Бизот пък направи изключително спасяване след удар отблизо на Талиска, който се появи като резерва.

В 63-тата минута удар на Мати Кеш от около 25 метра срещна гредата. Три минути след това Юксек си отбеляза автогол, но той бе отменен, тъй като преди това Санчо бе в положение на засада.

В 75-ата минута Актюркоглу помисли, че е изравнил резултата, но след намесата на ВАР попадението бе отменено заради засада на Дюран преди това. До края натискът на домакините не даде резултат.

Снимки: Imago

