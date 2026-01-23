Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

  • 23 яну 2026 | 13:54
  • 296
  • 0
Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

На специална церемония на един от най-големите пасажерски лайнери в света – MSC World Europa, който беше акостирал в Барселона, отборът на Алпин представи своя болид за сезон 2026 във Формула 1.

Честта да вдигнат покривалото на A526 имаха Пиер Гасли и Франко Колапинто, които ще оформят пилотската двойка на френския екип през тази година. За Гасли това ще бъде четвъртият сезон като пилот на Алпин, докато Колапинто ще започне първата си пълна кампания не само с екипа, но и във Формула 1 като цяло.

В Енстоун ще се надяват този нов болид, който ще бъде задвижвана от Мерцедес, а не от Рено, да позволи на отбора да прогресира в класирането, след като през 2025 година френският екип завърши на последната позиция в конструкторския шампионат. През миналия сезон всички 22 точки на Алпин бяха спечелени от Гасли, след като неговите съотборници – Колапинто и Джак Дуън не успяха нито веднъж да влязат в зоната на точките.

А526 вече направи своите първи километри на писта по време на шейкдауна, който Алпин проведе на „Силвърстоун“ по-рано тази седмица. Изпитанията на автомобила ще продължат идната седмица в Барселона, където ще се проведе първият предсезонен тест за годината.

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

Николай Грязин излезе втори в WRC2 в рали “Монте Карло”

  • 23 яну 2026 | 13:53
  • 211
  • 0
Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

Солберг увеличи аванса си в рали "Монте Карло" до над минута, въпреки една спукана гума

  • 23 яну 2026 | 13:32
  • 809
  • 1
Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

Рейсинг Булс привлече бившия технически директор на Астън Мартин

  • 23 яну 2026 | 13:20
  • 503
  • 0
Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

Люис Хамилтън първи подкара SF-26 на "Фиорано"

  • 23 яну 2026 | 13:04
  • 844
  • 0
Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

Ферари показа болида, с който трябва да се върне на върха

  • 23 яну 2026 | 12:52
  • 1940
  • 2
Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

Верстапен ще кара новия Ред Бул RB22 още в понеделник

  • 23 яну 2026 | 12:40
  • 712
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

Изненада: Ботев (Пд) плаща заплата на “син” играч, Филипов обяви какви наказания чака за Левски от ФИФА

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 1149
  • 0
ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

ЦСКА надви стар познайник в зрелище със седем гола за първа победа в Турция

  • 23 яну 2026 | 12:46
  • 37543
  • 116
Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

Локомотив (Пд) излезе с информация за Хуан Переа

  • 23 яну 2026 | 10:23
  • 24526
  • 16
Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

Гостът на Sportal.bg с Джейсън Фъргюсън: Скоро България отново ще приеме голям турнир с всички снукър звезди

  • 23 яну 2026 | 10:24
  • 8164
  • 0
Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

Попов: Знам какво ще се случи през пролетта, ЦСКА и Левски не са в ШЛ заради “Error 404”, само 10 човека разбират от футбол в България

  • 23 яну 2026 | 07:44
  • 30527
  • 71
Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

Димитър Евтимов: Сега е моментът да направим нещо значимо!

  • 23 яну 2026 | 08:00
  • 16866
  • 36