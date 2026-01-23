Пиер Гасли и Франко Колапинто вдигнаха покривалото на Алпин А526

На специална церемония на един от най-големите пасажерски лайнери в света – MSC World Europa, който беше акостирал в Барселона, отборът на Алпин представи своя болид за сезон 2026 във Формула 1.

Честта да вдигнат покривалото на A526 имаха Пиер Гасли и Франко Колапинто, които ще оформят пилотската двойка на френския екип през тази година. За Гасли това ще бъде четвъртият сезон като пилот на Алпин, докато Колапинто ще започне първата си пълна кампания не само с екипа, но и във Формула 1 като цяло.

New era, new opportunity – The Rise Continues. pic.twitter.com/pZ4rIl5MI4 — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

В Енстоун ще се надяват този нов болид, който ще бъде задвижвана от Мерцедес, а не от Рено, да позволи на отбора да прогресира в класирането, след като през 2025 година френският екип завърши на последната позиция в конструкторския шампионат. През миналия сезон всички 22 точки на Алпин бяха спечелени от Гасли, след като неговите съотборници – Колапинто и Джак Дуън не успяха нито веднъж да влязат в зоната на точките.

All to be revealed 🤫



Not long until you meet A526, Team 😄 pic.twitter.com/zL4kgnCqNM — BWT Alpine Formula One Team (@AlpineF1Team) January 23, 2026

А526 вече направи своите първи километри на писта по време на шейкдауна, който Алпин проведе на „Силвърстоун“ по-рано тази седмица. Изпитанията на автомобила ще продължат идната седмица в Барселона, където ще се проведе първият предсезонен тест за годината.