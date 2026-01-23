Популярни
Ето как работи новата активна аеродинамика във Формула 1

  • 23 яну 2026 | 14:42
  • 112
  • 0

По традиция шейкдаунът на новата кола на Ферари предизвика огромен интерес и още от ранните часове на днешния ден тифозите започнаха да се събират около пистата „Фиорано“, за да видят с очите си SF-26 в действие за първи път.

Те не бяха разочаровани и в ранния следобед Люис Хамилтън се появи на тестовата писта в базата на Ферари в Маранело, за да направи първия шейкдаун на автомобила. Кадри от него бързо се разпространиха в социалните мрежи, а на едно от качените видео се вижда и как работи новата активна аеродинамика на предното и задното крило.

При задното крило принципът на работа е сходен с този, който имаше системата за намаляване на челното съпротивление (DRS) до края на миналата година. Единствената разлика сега идва от факта, че отборите не са ограничени в броя подвижни елементи и тяхното максимално движение.

В същото време подвижните елементи на предното крило са новост, а от кадрите на SF-26 се вижда как се постига ефекта, който отборите целяха да постигнат в миналото с гъвкавите предни крила. Сега ясно се вижда как основните елементи на крилото се местят и реално това става почти изцяло право, създавайки минимално челно съпротивление.

Снимки: Gettyimages

