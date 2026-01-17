Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

  • 17 яну 2026 | 08:19
  • 5912
  • 8

Днес от 15:00 часа Левски ще изиграе втората си проверка по време на лагера в Анталия. Съперник на “сините” ще е Войводина, който заема трето място в сръбското първенство.

И днес се очаква наставникът на българския гранд Хулио Веласкес да даде игрови минути на всичките си налични футболисти. Под въпрос за мача е Евертон Бала, който все още не взима пълноценно участие във всички тренировъчни занимания на “сините”. Аут за проверката е и Оливиер Кандем. Защитникът получи травма на първата контрола срещу унгарския Ниредхаза (0:0) и бе заменен принудително през първата част.

Добрата новина за Левски е, че първото ново попълнение - Армстронг Око-Флекс, вече се присъедини към тима. Бившият играч на Ботев (Пловдив) пристигна вчера в хотела на “сините” след няколкодневна сага по оста София - Пловдив. Той обаче едва ли ще вземе участие днес срещу Войводина.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

"Моряк" пое към Тайланд

"Моряк" пое към Тайланд

  • 16 яну 2026 | 20:33
  • 2138
  • 0
Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

Тодор Кючуков: ЦСКА има топ вратари

  • 16 яну 2026 | 19:24
  • 2379
  • 6
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 16 яну 2026 | 17:40
  • 11127
  • 7
Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

Собственикът на Спартак (Пд) с добри новини за базата на клуба

  • 16 яну 2026 | 17:39
  • 1484
  • 0
ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

ЦСКА събра близо 10 000 евро от специалните фланелки в подкрепа на Любо Пенев

  • 16 яну 2026 | 17:28
  • 1315
  • 1
Вихрен привлече Бебе

Вихрен привлече Бебе

  • 16 яну 2026 | 17:22
  • 1697
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

ЦСКА 1948 прави нещо невиждано за българския и дори световен футбол, натоварванията са зверски

  • 17 яну 2026 | 09:37
  • 93
  • 0
ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

ЦСКА излиза в мач номер 2, Ето'о се завръща

  • 17 яну 2026 | 09:29
  • 495
  • 0
Хуан Переа се доближава все повече до Левски

Хуан Переа се доближава все повече до Левски

  • 17 яну 2026 | 09:19
  • 1383
  • 0
Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

Дербито на Манчестър ще бъде белязано от отчаянието за точки на "червени" и "сини"

  • 17 яну 2026 | 06:40
  • 4343
  • 0
Ще сложи ли Реал край на мъките?

Ще сложи ли Реал край на мъките?

  • 17 яну 2026 | 07:06
  • 1771
  • 0