Левски със сериозен тест в Турция, Око-Флекс е тук, трима пропускат днешния мач

Днес от 15:00 часа Левски ще изиграе втората си проверка по време на лагера в Анталия. Съперник на “сините” ще е Войводина, който заема трето място в сръбското първенство.

И днес се очаква наставникът на българския гранд Хулио Веласкес да даде игрови минути на всичките си налични футболисти. Под въпрос за мача е Евертон Бала, който все още не взима пълноценно участие във всички тренировъчни занимания на “сините”. Аут за проверката е и Оливиер Кандем. Защитникът получи травма на първата контрола срещу унгарския Ниредхаза (0:0) и бе заменен принудително през първата част.

Добрата новина за Левски е, че първото ново попълнение - Армстронг Око-Флекс, вече се присъедини към тима. Бившият играч на Ботев (Пловдив) пристигна вчера в хотела на “сините” след няколкодневна сага по оста София - Пловдив. Той обаче едва ли ще вземе участие днес срещу Войводина.