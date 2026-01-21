Ногейра, Секо и Дуа заминаха с Лудогорец за Глазгоу

Новите попълнения в Лудогорец - левият бек Винисиус Ногейра и завърналият се нападател Руан Секо заминаха с отбора за Глазгоу. С тях е и Квадво Дуа. Тримата нямат права за Лига Европа и ще пропуснат двубоите с Рейнджърс и Ница. Въпреки това се качиха в чартъра на "орлите" от Анталия до Шотландия.

Лудогорец се прибира в България в петък следобед. Тимът се очаква да кацне във Варна в 17:00 часа и ще продължи подготовка в Разград. Именно там следващият четвъртък (29 януари) е двубоят с Ница, който слага край на участието в основната фаза на Лига Европа.

Ако Лудогорец продължи към плейофните елиминации, ще може да картотекира в УЕФА Дуа, Секо и Ногейра. Те обаче ще са налични за старши треньоира Пер-Матиас Хьогмо за сблъсъка за Суперкупата срещу Левски на 3 февруари (вторник) на Националния стадион.