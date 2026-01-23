Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

"Айброкс" се оказа непревземаема крепост за Лудогорец, българският шампион загуби от Рейнджърс, но шансовете остават – на живо след 1:0
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Текпетей: Имаме още един мач в Лига Европа и трябва да го спечелим

Текпетей: Имаме още един мач в Лига Европа и трябва да го спечелим

  • 23 яну 2026 | 00:15
  • 225
  • 0

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей сподели първите си впечатления след загубата на тима с 0:1 от Рейнджърс в сблъсък от основната фаза на Лига Европа.

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"
Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

"След като вкараха гола, изглеждаше, че все едно сме се предали. Трябва да следваме инструкциите на треньора. Това трябва да е нашият фокус. Имаме още един мач в Лига Европа и трябва да го спечелим.

За мача с Ница трябва да сме концентрирани на 100 процента. Трябва да го спечелим", коментира крилото на "орлите".

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Черно море ще играе два пъти с Етър

Черно море ще играе два пъти с Етър

  • 22 яну 2026 | 17:56
  • 731
  • 0
Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

Родните отбори в Турция - обзор с пратениците ни в Анталия

  • 22 яну 2026 | 17:35
  • 21169
  • 8
Куриоз: словаци объркаха ЦСКА 1948 с ЦСКА

Куриоз: словаци объркаха ЦСКА 1948 с ЦСКА

  • 22 яну 2026 | 16:36
  • 9173
  • 59
Интерес на африкански шампион към български играч

Интерес на африкански шампион към български играч

  • 22 яну 2026 | 15:39
  • 2248
  • 5
Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

Косич за Переа: Към този момент нямам идея дали остава, или отива в Левски, говорим с него всеки ден

  • 22 яну 2026 | 15:25
  • 8446
  • 4
Тити Папазов се срещна с бивш играч на Левски в Турция

Тити Папазов се срещна с бивш играч на Левски в Турция

  • 22 яну 2026 | 15:11
  • 2985
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

Лудогорец имаше шансове, но остана с празни ръце на "Айброкс"

  • 22 яну 2026 | 23:50
  • 23746
  • 98
Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

Уличиха Ивет Лалова в употреба на допинг

  • 22 яну 2026 | 19:02
  • 30983
  • 85
Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

Хьогмо: Tрябва да подобрим интензивността и да създаваме по-сериозни положения

  • 23 яну 2026 | 00:33
  • 311
  • 0
Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

Везенков и Олимпиакос отново си поиграха с огъня през второто полувреме, но все пак не позволиха обрат

  • 22 яну 2026 | 21:28
  • 13029
  • 3
Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

Резултати от Лига Европа, три отбора вече са на 1/8-финалите

  • 23 яну 2026 | 00:44
  • 13473
  • 3
Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 16923
  • 24