Текпетей: Имаме още един мач в Лига Европа и трябва да го спечелим

Крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей сподели първите си впечатления след загубата на тима с 0:1 от Рейнджърс в сблъсък от основната фаза на Лига Европа.

"След като вкараха гола, изглеждаше, че все едно сме се предали. Трябва да следваме инструкциите на треньора. Това трябва да е нашият фокус. Имаме още един мач в Лига Европа и трябва да го спечелим.



За мача с Ница трябва да сме концентрирани на 100 процента. Трябва да го спечелим", коментира крилото на "орлите".