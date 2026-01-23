Оливие Вердон: Играхме добре, но получихме гол от статично положение

Популярни
  23 яну 2026
  • 230
  • 0

Централният бранител на Лудогорец Оливие Вердон говори след поражението на тима с 0:1 от Рейнджърс в мач от основната фаза на Лига Европа.

"Бяхме добре подготвени за този мач. Играхме добре, но получихме гол от статично положение. Ние имахме шансове, но не успяхме да ги реализираме.

Рейнджърс играе добър футбол, но се видя, че ние също играем добре.

Трябва да търсим задължителна победа срещу Ница. За нас всеки мач е финал. Искаме да спечелим шампионата и да стигнем максимално далеч в Европа", заяви бранителят на "орлите".

