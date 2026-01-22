Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лудогорец
  3. Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 870
  • 3

Отборът на Лудогорец гостува на Глазгоу Рейнджърс в седмия си и предпоследен мач от основната фаза на тазгодишното издание на Лига Европа. Срещата на стадион “Айброкс” в столицата на Шотландия е с начален час 22:00 часа и ще бъде ръководена от литовеца Манфредас Лукианчукас.

Към този момент “орлите” са с актив от седем точки, събрани с две победи - над Малмьо и Селта и едно равенство срещу ПАОК. В другите си срещи разградчани записаха поражения - от Бетис, Йънг Бойс и Ференцварош. Това към момента им отрежда 23-а позиция в класирането, което би им дало право на участие в елиминационната фаза на надпреварата.

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс
Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Рейнджърс от своя страна се представя доста слабо от началото на кампанията и е с едва една точка, взета след равенство с Брага. В останалите срещи тимът от Глазгоу записа загуби - от Генк, Щурм Грац, Бран, Рома и Ференцварош. Така тимът е на 33-о място в класирането и двубоят днес се явява последен шанс да се запазят минимални шансове за продължаване напред.

Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза
Станич: Целта ни е да минем в следващата фаза

Наставникът на Лудогорец Пер-Матиас Хьогмо заяви, че тимът му няма сериозни кадрови проблеми и се надява на положителен резултат на “Айброкс”. Норвежкият специалист е на мнение, че въпреки домакинската атмосфера “орлите” имат реални шансове за успешен резултат.

