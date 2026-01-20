Астън Вила се разбра с нападател, привика крило от Рома

Нападателят на Рома Тами Ейбрахам се е разбрал за личните си условия с Астън Вила и е на крачка от преминаване в тима, информира трансферният експерт Фабрицио Романо. Шефовете на клуба от Бирмингам ще трябва да постигнат договорка и с колегите си от Бешикташ за прекратяване на наема на играча, който играе при “орлите” с наем до края на сезона от Рома. Офанзивният футболист има договор с “вълците” до лятото на 2029 година и все още не ясно под каква форма ще е преминаването му на “Вила Парк”, но повечето медии предполагат, че също ще е с наем до края на настоящата кампания. Ейбрахам прави отлична кампания с екипа на Бешикташ и до момента има 13 гола и 3 асистенции в 26 мача от началото на този сезон.

В същото време от Астън Вила са прекратили наема на Леон Бейли в Рома. Бившето крило на Байер (Леверкузен) бе пратен под наем на “Олимпико” през лятото, но липсата на достатъчно игрово време е накарало бирмингамци да поискат връщане на играча в Англия. Бейли страдаше от поредица от контузии, които също до голяма степен ограничиха възможностите му да влезе във форма и да играе повече. Той записа едва 11 мача, в които направи три асистенции с екипа на Рома. Все още не е ясно дали Унай Емери е решил да даде нов шанс на играча в оставащите месеци от сезона или ще му се търси нов отбор.

Снимки: Gettyimages