  • 8 март 2026 | 07:42
  • 4195
  • 9
ЦСКА ще търси победа в столичното дерби от кръга
Отборите на ЦСКА и Локомотив (София) ще се изправят един срещу друг в мач от 25-ия кръг на efbet Лига. Двубоят ще започне в 17:45 часа на стадион "Васил Левски". Главен съдия ще бъде Драгомир Драганов.

ЦСКА заема четвъртата позиция с 43 точки от 24 изиграни мача, като "армейците" имат голова разлика от 34 отбелязани и 19 допуснати гола. Локомотив (София) пък се намира на деветата позиция с 30 точки от 23 мача и голова разлика от 30 отбелязани и 28 допуснати попадения.

Домакините записаха четири победи в последните си пет мача. Поражението дойде изключително изненадващо от Септември (София). Все пак в последния шампионатен мач "червените" надиграха Ботев (Враца).

"Железничарите" бяха в серия от две загуби и едно равенство, но в последния кръг победиха един от стабилните отбори след подновяването на първенството, а именно Добруджа. Интересен факт е, че за тези четири срещи футболистите на Локомотив са отбелязали цели 11 попадения.

В последната битка между двата тима победител излезе ЦСКА, когато трите точки донесе халфът на "червените" Бруно Жордао.

ЦСКА - ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ)

Стадион: "Васил Левски", София
Главен съдия: Драгомир Драганов

