Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Марсилия
  3. Де Дзерби: Не бяхме на нашето ниво и не разчетохме играта

Де Дзерби: Не бяхме на нашето ниво и не разчетохме играта

  • 22 яну 2026 | 11:22
  • 511
  • 0
Де Дзерби: Не бяхме на нашето ниво и не разчетохме играта

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби изрази разочарованието си от представянето на своя отбор при тежката домакинска загуба с 0:3 от Ливърпул в Шампионската лига.

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул е топ отбор, а ние не играхме на нашето ниво. По много лош начин допуснахме гола от прекия свободен удар на Доминик Собослай през първото полувреме. През втората част, когато Ливърпул намираха големи пространства при контраатаките си, ляха невероятни. Ние пък не успяхме да вкараме на два-три пъти. Имахме шансове да намалим изоставането ни чрез Мейсън Грийнууд, Хамед Траоре и Пиер-Емерик Обамеянг, но не го сторихме. Разочарован съм от третия гол, защото в този момент допуснатите попадения са важни за класирането в Шампионската лига. Можехме да се защитаваме по-добре. Не разчетохме играта, защото те се бранеха с четирима нападатели. Не разбрахме каква трябваше да е позицията на Бенжамен Павар, който беше ключов играч през първото полувреме, като загубихме твърде много топки. Итън Нуанери? Той е много добър футболист и е важен играч, защото ние ще имаме много мачове. Така че се нуждаем от нова енергия и свежи футболисти. Мое завръщане в Премиър лийг през лятото? В момента работя в Марсилия и съм много щастлив да бъда тук. Работя със страст, а за бъдещето не знам”, коментира Де Дзерби след двубоя.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Нотингам Форест иска Цимикас

Нотингам Форест иска Цимикас

  • 22 яну 2026 | 06:06
  • 2091
  • 0
Завръщането на Влахович се отлага за началото на април

Завръщането на Влахович се отлага за началото на април

  • 22 яну 2026 | 05:34
  • 2149
  • 0
Моуриньо: Във футбола печели този, който вкарва

Моуриньо: Във футбола печели този, който вкарва

  • 22 яну 2026 | 05:03
  • 2942
  • 5
Спалети: На моменти се съмнявах дали ще успеем

Спалети: На моменти се съмнявах дали ще успеем

  • 22 яну 2026 | 04:31
  • 2403
  • 2
Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

Росиниър: Важното е, че сме в топ 8

  • 22 яну 2026 | 03:53
  • 2386
  • 0
Флик: Заслужихме си трите точки

Флик: Заслужихме си трите точки

  • 22 яну 2026 | 03:25
  • 3242
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 15926
  • 38
Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

Тунчев: С Арда влязохме в историята! "Армията" е плюс за целия български футбол

  • 22 яну 2026 | 08:00
  • 8405
  • 6
Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

Слави Бинев е "Гостът на Sportal.bg"

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 1574
  • 2
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 7239
  • 16
Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 7986
  • 15
Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

Три отбора от Серия А с интерес към талант на ЦСКА 1948

  • 22 яну 2026 | 09:38
  • 4482
  • 7