Де Дзерби: Не бяхме на нашето ниво и не разчетохме играта

Наставникът на Марсилия Роберто Де Дзерби изрази разочарованието си от представянето на своя отбор при тежката домакинска загуба с 0:3 от Ливърпул в Шампионската лига.

“Ливърпул е топ отбор, а ние не играхме на нашето ниво. По много лош начин допуснахме гола от прекия свободен удар на Доминик Собослай през първото полувреме. През втората част, когато Ливърпул намираха големи пространства при контраатаките си, ляха невероятни. Ние пък не успяхме да вкараме на два-три пъти. Имахме шансове да намалим изоставането ни чрез Мейсън Грийнууд, Хамед Траоре и Пиер-Емерик Обамеянг, но не го сторихме. Разочарован съм от третия гол, защото в този момент допуснатите попадения са важни за класирането в Шампионската лига. Можехме да се защитаваме по-добре. Не разчетохме играта, защото те се бранеха с четирима нападатели. Не разбрахме каква трябваше да е позицията на Бенжамен Павар, който беше ключов играч през първото полувреме, като загубихме твърде много топки. Итън Нуанери? Той е много добър футболист и е важен играч, защото ние ще имаме много мачове. Така че се нуждаем от нова енергия и свежи футболисти. Мое завръщане в Премиър лийг през лятото? В момента работя в Марсилия и съм много щастлив да бъда тук. Работя със страст, а за бъдещето не знам”, коментира Де Дзерби след двубоя.

Roberto De Zerbi reflects on the defeat and discusses the incoming arrival of Ethan Nwaneri on loan 🎙️@tntsports & @discoveryplusUK | @julesbreach pic.twitter.com/REZStlXJf1 — Football on TNT Sports (@footballontnt) January 21, 2026

Снимки: Gettyimages