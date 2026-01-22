Популярни
  Лион очаквано прескочи плейофа, а дори запази първото място

Лион очаквано прескочи плейофа, а дори запази първото място

  • 22 яну 2026 | 22:04
  • 502
  • 0

Лидерът Лион отива директно на осминафиналите в Лига Европа, след като в мач от седмия кръг на основната фаза надви Йънг Бойс с 1:0 и няма как да бъде изместен от топ 8. Французите дори успяха да запазят първата си позиция в класирането. Ейнсли Мейтланд-Найлс реализира единственото попадение в добавеното време на първата част.

В същото време тимът на Йънг Бойс до последно ще се бори да попадне в първите 24, с което да се класира за плейофния кръг. Отборът обаче е в слаба форма, като има вече четири последователни загуби изобщо.

За “хлапетата” това е седми пореден успех във всички турнири, както и общо шести в ЛЕ. Тимът на Пауло Фонсека си го заслужи, но имаше и късмет в ключови моменти. В 60-ата минута засадата - след намесата на ВАР - спря Йънг Бойс от изравняване. В 75-ата пък и гредата спаси отбора на Лион.

В последния кръг след седмица Лион ще се изправи срещу ПАОК на свой терен, а швейцарците ще гостуват на Щутгарт.

