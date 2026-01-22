Популярни
Рома излъга Щутгарт и стъпи солидно в топ 8
Рома излъга Щутгарт и стъпи солидно в топ 8

Рома постигна ценна победа с 2:0 над Щутгарт в срещата между двата тима на "Олимпико" от 7-ия кръг в основната фаза на Лига Европа. Това бе четвърти пореден успех за "вълците" с който те стъпиха здраво в топ 8 и са в отлична позиция за директно класиране на 1/8-финалите. И двата гола в мача бяха дело на Николо Пизили в 40-ата и 90-ата минута.

Мачът не предложи твърде много положения пред двете врати, като дори гостите създадоха повече шансове от своя съперник.

В 34-тата минута Джейми Левелинг стреля опасно, но вратарят Миле Свилар внимаваше и спаси.

В 40-ата минута обаче Рома нанесе своя удар. Матиас Соуле с прекрасен пас в коридор изведе Николо Пизили, който напредна и отбеляза за 1:0.

През втората част Щутгарт търсеше изравняването и добри положения се откриха пред Дениз Ундав и Ермедин Демирович, които обаче не успяха да преодолеят Миле Свилар.

В самия край на мача домакините решиха всичко с втори гол. Пауло Дибала получи в наказателното поле, видя включването на Николо Пизили зад гърба си и го изведе на стрелкова позиция и той за втори път порази вратата за 2:0.

Така Рома се поздрави с победата и събра актив от 15 точки, като заема 6-ата позиция във временното класиране. Щутгарт пък се намира на 12-тото място с 12 точки.

