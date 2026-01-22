ПАОК с Десподов продължава напред в Лига Европа след заслужен успех над Бетис

ПАОК с Кирил Десподов в редиците си постигна ключова победа с 2:0 над Бетис у дома и си гарантира най-малко участие на плейофите в Лига Европа. Успехът на гръцкия тим увеличи актива му на 12 точки преди последния кръг след седмица. В него - при визитата си на Лион - съставът от “Тумба” дори има шанс за попадане в топ 8. Българският нападател се появи като резерва в 83-тата минута, а секунди по-късно падна вторият гол. Това беше сблъсък между два от съперниците на Лудогорец в турнира този сезон.

Първите осем в крайното класиране продължават директно към осминафиналите в турнира, а следващите 16 тима отиват на плейофен кръг в два мача на разменено гостуване. Бетис пък още преди този седми кръг си беше гарантирал мястото поне на плейофите, заради което треньорът Мануел Пелегрини не разчиташе на някои от основните футболисти.

За ПАОК това е седма поредна победа във всички турнири, с което тимът затвърди отличната си форма. Отборът от Солун поведе в 67-ата чрез Андрия Живкович.

Десподов се появи в 83-тата, след като в последно време се бореше и с вирус, и с контузия. Буквално минута след появата на българина ПАОК спечели дузпа. При подготовката за нея бившият футболист на Лудогорец се сдърпа с капитана на съперника Диего Йоренте, но не беше наказан с картон. От бялата точка пък съотборникът му Йоргос Якумакис (86’) вкара за крайното 2:0.

В последния кръг на 29 януари Бетис ще посрещне Фейенорд.