"Айброкс" се оказа непревземаема крепост за Лудогорец, българският шампион загуби от Рейнджърс, но шансовете остават – на живо след 1:0
  Sportal.bg
  Селта
  Селта показа характер срещу Лил и стигна до своето

Селта показа характер срещу Лил и стигна до своето

  • 23 яну 2026 | 00:24
  • 161
  • 0
Селта показа характер срещу Лил и стигна до своето

Селта постигна героичен успех с 2:1 над Лил на “Балаидос” в среща от седмия кръг на основната фаза на Лига Европа. Това гарантира класирането на испанците за плейофния кръг, а победа в последния мач срещу Цървена Звезда след седмица може да ги изпрати и директно на осминафинал. Французите пък ще трябва да се борят с всички сили срещу Фрайбург, за да останат в първите 24.

Победата на Селта е героична, защото над час тимът игра с човек по-малко, тъй като в 29-ата минута Уго Сотело получи директен червен картон за грубо настъпване.

По това време галисийци водеха с 1:0, след като имаха шанс още в първата минута да реализират чрез Уилиът Сведберг, който наказа грешка на един от защитниците на противника - Алешандро Рибейро.

После Лил не успя да изравни, а домакините даже вкараха втори гол. Негов автор стана Карл Старфелт в 69-ата минута след статично положение.

Французите успяха единствено да намалят чрез ветерана Оливие Жиру в 86-ата, но до друг така и не се стигна, независимо че се играха общо 15 минути добавено време на двете полувремена.

