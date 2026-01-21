Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Двама над 8 метра се събраха в Пловдив

Двама над 8 метра се събраха в Пловдив

  • 21 яну 2026 | 20:48
  • 319
  • 0

Второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив предложи много интересни резултати и лични рекорди за част от участниците. Не липсваха и любопитни срещи между поколенията. Една от тези интересни срещи беше между Божидар Саръбоюков, който днес спечели скока на дължина при мъжете с личен рекорд от 8.26 метра, и настоящия треньор Николай Атанасов, който също може да се похвали с резултат над 8 метра и в зала, и на открито. 

Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното
Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното

Известният с прякора си Джоко бивш състезател в скока на дължина беше един от многобройните представители на Царицата, който поздрави Саръбоюков за личния рекорд и покрития норматив за Световното в Торун през март. Фотографът на Sportal.bg Владимир Иванов запечата момента на срещата на двамата българи с постижения над 8 метра и с място в топ 10 на вечната ранглиста на страната ни. 

53 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"
Следвай ни:

Снимки: Владимир Иванов

Още от Лека атлетика

Габриела Петрова пред Sportal.bg: Европейското в Бирмингам е основната ми цел

Габриела Петрова пред Sportal.bg: Европейското в Бирмингам е основната ми цел

  • 21 яну 2026 | 20:31
  • 432
  • 0
Анжелина Петкова с норматив за Световното в Орегон

Анжелина Петкова с норматив за Световното в Орегон

  • 21 яну 2026 | 20:03
  • 620
  • 0
Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Мечта ми е да постигна националния рекорд

Божидар Саръбоюков пред Sportal.bg: Мечта ми е да постигна националния рекорд

  • 21 яну 2026 | 17:28
  • 3003
  • 0
Пламена Миткова пред Sportal.bg: Все още не съм в най-добрата си форма

Пламена Миткова пред Sportal.bg: Все още не съм в най-добрата си форма

  • 21 яну 2026 | 16:51
  • 598
  • 0
Един успешен опит донесе победата на Пламена Миткова в Пловдив

Един успешен опит донесе победата на Пламена Миткова в Пловдив

  • 21 яну 2026 | 16:14
  • 2705
  • 3
Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното

Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното

  • 21 яну 2026 | 15:50
  • 6258
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3116
  • 10
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

  • 21 яну 2026 | 19:45
  • 12810
  • 7
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 49502
  • 116
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 45991
  • 85
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 9715
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 140441
  • 42