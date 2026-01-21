Двама над 8 метра се събраха в Пловдив

Второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив предложи много интересни резултати и лични рекорди за част от участниците. Не липсваха и любопитни срещи между поколенията. Една от тези интересни срещи беше между Божидар Саръбоюков, който днес спечели скока на дължина при мъжете с личен рекорд от 8.26 метра, и настоящия треньор Николай Атанасов, който също може да се похвали с резултат над 8 метра и в зала, и на открито.

Саръбоюков с личен рекорд и покрит норматив за Световното

Известният с прякора си Джоко бивш състезател в скока на дължина беше един от многобройните представители на Царицата, който поздрави Саръбоюков за личния рекорд и покрития норматив за Световното в Торун през март. Фотографът на Sportal.bg Владимир Иванов запечата момента на срещата на двамата българи с постижения над 8 метра и с място в топ 10 на вечната ранглиста на страната ни.

Снимки: Владимир Иванов