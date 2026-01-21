Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Пламена Миткова пред Sportal.bg: Все още не съм в най-добрата си форма

Пламена Миткова пред Sportal.bg: Все още не съм в най-добрата си форма

  • 21 яну 2026 | 16:51
  • 309
  • 0

Пламена Миткова постигна победа в скока на дължина на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив, след като направи само един успешен опит от 6.21 м. Атлетка №1 на България за 2025 г. даде ексклузивно интервю за Sportal.bg след състезанието.  

Един успешен опит донесе победата на Пламена Миткова в Пловдив
Един успешен опит донесе победата на Пламена Миткова в Пловдив

“Смятам, че още е много рано за мен да покажа добри резултати. Предполагам, че най-доброто предстои февруари месец, когато са ми по-важните турнири. Със сигурност все още не съм в най-добрата си форма. До миналата седмица правих по-здрави тренировки и тепърва започвам да разпускам и да вляза във формата, в която трябва да съм. Фаловете на този турнир днес може би по-скоро се дължат на това, че винаги се опитвам да давам най-доброто от себе си, а не само да гоня резултат, точки или път позиция. Просто искам да стане най-добрия опит”, каза Миткова пред Sportal.bg

Какво предстои за Миткова до края на зимния сезон може да разберете във видео интервюто. 

Снимки: Владимир Иванов

