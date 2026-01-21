Анжелина Петкова с норматив за Световното в Орегон

Анжелина Петкова спечели тройния скок при жените на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив с личен рекорд от 13.04 метра. Това е и покрит норматив за участие на Световното първенство за юноши и девойки под 20 години в Орегон през лятото.

Дияна Ангелова също записа личен рекорд от 12.97 метра за втората позиция. Третото място в сектора при дамите зае Галина Николова с 12.90 м.

Тройният скок при мъжете беше спечелен от европейския медалист за юноши от миналата година Зинга Барбоза Фирмино с 15.46 м. Само още един състезател направи успешни опити в състезанието и това беше Николай Тодоров, който зае второто място с личен рекорд от 14.91 м.