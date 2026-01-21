Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Лека атлетика
  3. Габриела Петрова пред Sportal.bg: Европейското в Бирмингам е основната ми цел

Габриела Петрова пред Sportal.bg: Европейското в Бирмингам е основната ми цел

  • 21 яну 2026 | 20:31
  • 0

Габриела Петрова не участва във второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив, но изгледа състезанието на  живо в залата. Тя даде специално интервю за Sportal.bg, в което говори за изминалата година, здравословното си състояние, целите за 2026 г. 

“За съжаление не успях да стартирам днес в Пловдив, тъй като получих една лека контузия и предпочетохме да оправим нещата на 100 процента и по-късно през сезона се надявам да се включа в състезанията. Става въпрос за хронична травма, която се обажда от време на време и си изисква терапия. Но смятам, че бързо ще успеем да оправим нещата”, каза Петрова пред Sportal.bg

Тя коментира и дали планетарният форум под покрив в Торун стои на дневен ред за нея: “Световното в зала влиза в нашите планове, но всичко ще зависи от здравословното ми състояние. Смятам, че на този етап от кариерата ми и на тази възраст здравето ми е с предимство, не приемам излишни рискове. Ако съумея да се подготвя и да съм конкурентоспособна, а не само да се появя в сектора, искам да участвам и на Световното в зала.”

Петрова разкри и коя е нейната основна цел за годината: “Европейското в Бирмингам на открито ще бъде най-голямата цел за годината. Смятам, че имам достатъчно време да се подготвим. Ако успеем за зимата, ще бъде още един бонус.”

Цялото интервю с Габриела Петрова може да намерите във видеото. 

Снимки: Владимир Иванов

