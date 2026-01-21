Никола Караманолов най-бърз на 60 метра на турнир “Локомотив”

Популярни
Второ издание на международен турнир по лека атлетика "Локомотив"
  • 21 яну 2026 | 13:15
  • 573
  • 0

Никола Караманолов спечели спринта на 60 метра при мъжете във второто издание на международния атлетически турнир “Локомотив” в Пловдив. Участникът на европейско и световно в зала за мъже през 2025 г. се наложи с постижение от 6.74 секунди. Балканският шампион на 100 метра за юноши за 2025 г. Георги Петков завърши втори с 6.83 сек. Представителят на домакините Венелин Камбуров, който по-рано този месец записа личен рекорд на турнир “Академик” в София, зае третото място с 6.94 сек. 

7 Международен лекоатлетически турнир "Локомотив"

Христо Илиев, който вчера трябваше да участва на турнир в Дания, изгледа надпреварата в Пловдив на живо. Илиев пропусна състезанието в Дания, тъй като е получил контузия на тренировка малко преди турнира. 

Снимки: Владимир Иванов

