Ден 5 на Australian Open

Петият ден на Australian Open включва мачове на двама от фаворитите при мъжете Яник Синер и Новак Джокович, както и претендентките при жените Ига Швьонтек и Елена Рибакина.

Програмата започва както обикновено в 02:00 часа след полунощ българско време, като я открива шампионката от миналата година Мадисън Кийс в американски сблъсък с Ашлин Крюгер.

Около 5 часа наше време ще гледаме Новак Джокович срещу Франческо Маестрели.

Към 6 пък се очаква един от най-любопитните мачове от втория кръг при мъжете - Стефанос Циципас срещу Томас Махач.

Интересно ще е и на дуела между Марин Чилич и Денис Шаповалов, както и при Тейлър Фриц срещу Вит Коприва.

От 10 часа Яник Синер ще играе с Джеймс Дъкуърт.

Последният двубой от мъжката програма е между Каспер Рууд и Хауме Мунар.

Ига Швьонтек ще срещне Мари Бузкова в на пръв поглед сложен за фаворитката мач от около 8 часа наше време.

Елена Рибакина ще закрие програмата при дамите срещу Варвара Грачова.