Шампионката Кийс показа колебания, но продължава напред в Мелбърн

Защитаващата титлата си Мадисън Кийс показа колеблива игра, но в крайна сметка успя да надделее с 6:1, 7:5 над своята сънародничка Ашлин Крюгер и да си осигури място в третия кръг на Откритото първенство на Австралия в четвъртък.

29-годишната американка започна ударно в първия сет срещу 92-рата в света Крюгер, като го спечели само за 23 минути на „Джон Кейн Арена“.

Вторият сет обаче се разви доста по-драматично. Кийс загуби концентрация и за малко да го допусне изравняване на резултата. Крюгер проби, за да поведе с 3:2. Това се случи и благодарение на три двойни грешки на Кийс. След това шампионката беше пробита отново, този път на нула и след поредна двойна грешка, за да изостане с 2:5, губейки напълно фокус.

Поставена до стената обаче тя успя да се съвземе. Кийс първо върна единия пробив, след което спечели подаването си. Двойна грешка на Крюгер при точка за пробив в следващия гейм докара нещата до 5:5 и от този момент нататък шампионката пое контрола над мача и взе и следващите два гейма, за да затвори срещата при 7:5.

В следващия кръг тя ще се изправи срещу Каролина Плишкова от Чехия която победи в два сета индонезийската надежда Джанис Тйен.

