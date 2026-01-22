Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

Поставената под номер 2 в схемата Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

24-годишната Швьонтек, която се стреми към първа титлата в кариерата си от турнира от Големия шлем, победи непоставената Мари Боузкова (Чехия) с 6:2, 6:3.

Тя направи пет пробива по пътя си към успеха и два пъти загуби подаването си.

„Чувствах се страхотно да играя днес, чувствах се по-свободна, отколкото в първия кръг, така че исках да се боря“, каза полякинята. „Условията не бяха лесни. Беше супер ветровито, така че трябваше да се приспособя към това, но със сигурност съм доволна от представянето си. Ще прозвучи нескромно, но след толкова много победи е трудно да се прецени един мач. Обикновено съм щастлива, след като завърша целия турнир, ако го спечеля. Ако не, съм по-малко щастлива, но със сигурност трябва да се науча да ценя всеки мач и да не приемам всичко за даденост - да играя, за да спечеля. Днес беше добър ден и се чувствах добре“, добави тя.

Швьонтек премина леко през първия сет, но шесткратната шампионка от Големия шлем се озова в затруднено положение във втората част, когато Бузкова поведе с 3:1. Полякинята изравни резултата, а след това направи печеливша точка от форхенд на мрежата, за да поведе, като по-късно подпечата победата и си осигури сблъсък в третия кръг с 31-вата поставена Анна Калинская (Русия).

Петата поставена в схемата и финалистка от 2023 година Елена Рибакина (Казахстан) също продължава напред след успех над Варвара Грачьова (Русия) със 7:5, 6:2.

26-годишната Рибакина се стреми към втора титла от Големия шлем, след като спечели "Уимбълдън" през 2022-а и загуби на финала в Мелбърн от Арина Сабаленка през 2023-а.