Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

  • 22 яну 2026 | 15:59
  • 269
  • 0
Швьонтек не допусна изненада в Мелбърн

Поставената под номер 2 в схемата Ига Швьонтек (Полша) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

24-годишната Швьонтек, която се стреми към първа титлата в кариерата си от турнира от Големия шлем, победи непоставената Мари Боузкова (Чехия) с 6:2, 6:3.

Тя направи пет пробива по пътя си към успеха и два пъти загуби подаването си.

„Чувствах се страхотно да играя днес, чувствах се по-свободна, отколкото в първия кръг, така че исках да се боря“, каза полякинята. „Условията не бяха лесни. Беше супер ветровито, така че трябваше да се приспособя към това, но със сигурност съм доволна от представянето си. Ще прозвучи нескромно, но след толкова много победи е трудно да се прецени един мач. Обикновено съм щастлива, след като завърша целия турнир, ако го спечеля. Ако не, съм по-малко щастлива, но със сигурност трябва да се науча да ценя всеки мач и да не приемам всичко за даденост - да играя, за да спечеля. Днес беше добър ден и се чувствах добре“, добави тя.

Швьонтек премина леко през първия сет, но шесткратната шампионка от Големия шлем се озова в затруднено положение във втората част, когато Бузкова поведе с 3:1. Полякинята изравни резултата, а след това направи печеливша точка от форхенд на мрежата, за да поведе, като по-късно подпечата победата и си осигури сблъсък в третия кръг с 31-вата поставена Анна Калинская (Русия).

Петата поставена в схемата и финалистка от 2023 година Елена Рибакина (Казахстан) също продължава напред след успех над Варвара Грачьова (Русия) със 7:5, 6:2.

26-годишната Рибакина се стреми към втора титла от Големия шлем, след като спечели "Уимбълдън" през 2022-а и загуби на финала в Мелбърн от Арина Сабаленка през 2023-а.

Следвай ни:

Още от Тенис

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

  • 22 яну 2026 | 13:53
  • 3177
  • 2
Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 12:59
  • 1123
  • 0
Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

Диа Евтимова се класира за четвъртфиналите на двойки в САЩ

  • 22 яну 2026 | 10:37
  • 368
  • 0
Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

Драма в Мелбърн: Тенисистка обвини треньора си в предателство по време на мач, той ядосано напусна корта!

  • 22 яну 2026 | 10:19
  • 2041
  • 0
Шелтън, Хачанов и Музети са в третия кръг на Australian Open

Шелтън, Хачанов и Музети са в третия кръг на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 09:18
  • 679
  • 0
Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

  • 22 яну 2026 | 07:36
  • 7745
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

Локо (Пд) бие в Турция, груб фал предизвика меле и два червени картона (видео)

  • 22 яну 2026 | 13:56
  • 3410
  • 1
Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

Чандъров: Левски какво се плаши, има отбор за шампион! Как да не се радваме - ЦСКА и Лудогорец ще вдигнат футбола ни

  • 22 яну 2026 | 08:18
  • 24934
  • 52
Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

Слави Бинев: Натурализираме бъдещ олимпийски шампион, но държавата бави процедурата

  • 22 яну 2026 | 10:21
  • 7408
  • 5
ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

ЦСКА 1948 падна в странна и много мокра контрола

  • 22 яну 2026 | 14:50
  • 10813
  • 11
Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

Иван Станев и Калоян Балабанов в Block Out: Този отбор е способен на много

  • 22 яну 2026 | 15:50
  • 1978
  • 1
Бетонното село, което отгледа гения

Бетонното село, което отгледа гения

  • 22 яну 2026 | 09:06
  • 15483
  • 23