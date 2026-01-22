Популярни
Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

Неостаряващият Вавринка подлуди Мелбърн с близо 5-часова победа

Стан Вавринка добави още един запомнящ се момент към прощалния си сезон на Australian Open, като отново вписа името си в книгите за рекорди.

40-годишният швейцарец се пребори с упорития френски квалификант Артюр Геа с 4-6, 6-3, 3-6, 7-5, 7-6(3) в изключително драматичен двубой, продължил 4 часа и 33 минути, за да стане най-възрастният мъж, достигал до третия кръг в Мелбърн Парк след Кен Роузуол, който постига това на 44-годишна възраст през 1978 г. Бившият №3 в света, който спечели първата от трите си титли от "Големия шлем" именно на Australian Open през 2014 г., планира да сложи край на кариерата си в края на сезона.

„Изтощен съм… Както ви казах, това е последният ми Australian Open, така че се опитвам да издържа възможно най-дълго“, каза Вавринка в интервюто си на корта. „Вече не съм млад, затова имам нужда от вашата енергия. Усещането да съм на този корт и да получавам толкова невероятна подкрепа е страхотно. Винаги ще се боря, винаги ще оставям всичко на корта и ще давам най-доброто от себе си, ще се опитвам да се изтласквам до лимита.“

40-годишният тенисист благодари на множеството си фенове – някои от които държаха плакати с надпис „Allez Stan the Man“ – сред около 5000 зрители в Kia Arena, които му помогнаха да стигне до финала на мача.

„Не само че се забавлявах, но и ми дадохте толкова много енергия. Знаете, че вече не съм млад, така че имам нужда от вашата подкрепа, от допълнителната ви енергия“, добави той. „Невероятно е да бъда на този корт, с толкова шум и подкрепа. Мачът беше дълъг, не знам как ще се възстановя, но съм изключително щастлив. Може би ще си взема една бира – заслужавам я.“

Тази маратонска победа бе 58-ият мач на Вавринка в пет сета (31 победи – 27 загуби) – най-много за който и да е играч в Откритата ера. Опирайки се на огромния си опит, той надделя над 21-годишния Геа, за когото това бе първият петсетов мач на ниво тур.

С достигането си до третия кръг в Мелбърн за 12-ти път в кариерата си, Вавринка ще се изправи следващия път срещу №9 в ранглистата на ATP – Тейлър Фриц.

Снимки: Imago

