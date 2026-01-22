Яник Синер даде само седем гейма по пътя към 16-ата си поредна победа на Australian Open

Двукратният шампион от Откритото първенство на Австралия Яник Синер се класира за третия кръг на първия за годината турнир от Големия шлем, след като записа сладка 16-а победа в Мелбърн.

Италианецът, който е номер 2 в схемата, даде само седем гейма на представителя на домакините Джеймс Дъкуорт и го надигра с 6:1, 6:4, 6:2 за час и 49 минути.

Синер контролираше мача през цялото време, като направи 18 аса и общо 31 печеливши удара. Той не допусна нито един пробив и взе на пет пъти подаването на австралиеца.

Така той удължи победната си серия във всички турнири до 17 мача, като последната му загуба беше срещу Талон Грикспоор в Шанхай миналия октомври. Още по-впечатляващото е, че в последните си 12 срещи италианецът дори не е загубил сет.

"Ретурите ми бяха много добри днес, сервисът ми също, така че съм много доволен от представянето си, каза Синер пред Джим Къриър в интервюто си на корта.

“Чувствам се в добра форма в момента. Знам колко упорит труд съм положил, за да се чувства тялото ми добре. Умът ми също е в кондиция. Първият турнир (б.р от Големия шлем за годината) винаги е много специален за всички нас. Да видим какво предстои тази година”, добави италианецът.

Следващият съперник на Яник Синер ще бъде младият американец Елиът Спицири, който се класира за първи път за третия кръг на турнир от Големия шлем след трудно извоювана победа с 6:4, 6:4, 6:7(4), 4:6, 6:3 над китаеца Ибин Ву.

Ако Синер постигне хеттрик от титли в края на следващата седмица, той ще стане едва четвъртият играч в историята, спечелил три поредни трофея от Откритото първенство на Австралия и едва вторият в Оупън ерата след Новак Джокович.