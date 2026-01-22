Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

  • 22 яну 2026 | 07:36
  • 227
  • 0
Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Новак Джокович постигна убедителна победа във втория кръг на Australian Open, надигравайки Франческо Маестрели с 6:3, 6:2, 6:2. Сърбинът, който е рекорден десеткратен шампион в турнира, е само на една победа от достигането на 400 победи на ниво Голям шлем. Ако успее да победи следващия си съперник – Ботик ван де Зандсхулп или Шан Дзюнчън, Ноле ще стане първият играч в историята с 400 спечелени мача в турнирите от Шлема.

Джокович, който записа своята 100-тна победа на Australian Open в първия кръг, се нуждаеше от седем сетбола, за да затвори първата част, продължила 47 минути.

Във втория сет Джокера проби още първото подаване на съперника си, което му даде нужното спокойствие да продължи да доминира, а след това с втори пробив в седмия гейм окончателно сломи съпротивата на Маестрели.

Третият сет предложи малко повече вълнения, макар Джокович отново да бе господар на корта, като поведе с 4:1 с ранни два пробива. И когато изглеждаше, че върви към затваряне на мача, сърбинът изведнъж загуби концентрация и позволи връщане на единия от пробивите за 4:2. Това обаче бе всичко, което Маестрели бе способен да направи в мача и той загуби следващите два гейма, с което бе сложена и точката на спора за крайното 6:2.

За доминацията на Ноле говори и статистиката на мача. Той бе изключително ефективен, като спечели 86% от точките при вкаран първи сервис. Освен това сърбинът имаше 19 уинъра при 23 непредизвикани грешки и спаси четири от петте точки за пробив на съперника си.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Тенис

Ден 5 на Australian Open

Ден 5 на Australian Open

  • 22 яну 2026 | 07:00
  • 1515
  • 3
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на турнир в САЩ

  • 22 яну 2026 | 01:04
  • 474
  • 0
Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

Плевен избра тенисистката Росица Денчева за "Спортист на годината"

  • 21 яну 2026 | 23:05
  • 637
  • 0
Гергана Топалова преодоля първи кръг в Буенос Айрес

Гергана Топалова преодоля първи кръг в Буенос Айрес

  • 21 яну 2026 | 20:07
  • 560
  • 0
Елизара Янева с победа в Лешно

Елизара Янева с победа в Лешно

  • 21 яну 2026 | 18:13
  • 798
  • 1
Иван Иванов започна с победа на турнир в Манакор

Иван Иванов започна с победа на турнир в Манакор

  • 21 яну 2026 | 17:43
  • 1191
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

Лудогорец излиза на "Айброкс" в търсене на класиране за елиминациите

  • 22 яну 2026 | 07:20
  • 893
  • 3
Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

Ливърпул докосва осминафиналите след категоричен успех в Марсилия

  • 21 яну 2026 | 23:54
  • 18228
  • 31
Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

Ювентус изтръгна ценен успех и почти уби надеждите на Бенфика

  • 21 яну 2026 | 23:53
  • 14675
  • 9
Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

Барселона потуши Пражката пролет и ще води битка до последно за топ 8

  • 21 яну 2026 | 23:56
  • 24973
  • 123
Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

Интересни резултати в Шампионската лига заплетоха интригата преди последните мачове

  • 22 яну 2026 | 00:00
  • 29755
  • 9
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 58713
  • 100