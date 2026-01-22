Джокович се разправи с италианец и се доближи до историческа победа

Новак Джокович постигна убедителна победа във втория кръг на Australian Open, надигравайки Франческо Маестрели с 6:3, 6:2, 6:2. Сърбинът, който е рекорден десеткратен шампион в турнира, е само на една победа от достигането на 400 победи на ниво Голям шлем. Ако успее да победи следващия си съперник – Ботик ван де Зандсхулп или Шан Дзюнчън, Ноле ще стане първият играч в историята с 400 спечелени мача в турнирите от Шлема.

Джокович, който записа своята 100-тна победа на Australian Open в първия кръг, се нуждаеше от седем сетбола, за да затвори първата част, продължила 47 минути.

Във втория сет Джокера проби още първото подаване на съперника си, което му даде нужното спокойствие да продължи да доминира, а след това с втори пробив в седмия гейм окончателно сломи съпротивата на Маестрели.

Третият сет предложи малко повече вълнения, макар Джокович отново да бе господар на корта, като поведе с 4:1 с ранни два пробива. И когато изглеждаше, че върви към затваряне на мача, сърбинът изведнъж загуби концентрация и позволи връщане на единия от пробивите за 4:2. Това обаче бе всичко, което Маестрели бе способен да направи в мача и той загуби следващите два гейма, с което бе сложена и точката на спора за крайното 6:2.

За доминацията на Ноле говори и статистиката на мача. Той бе изключително ефективен, като спечели 86% от точките при вкаран първи сервис. Освен това сърбинът имаше 19 уинъра при 23 непредизвикани грешки и спаси четири от петте точки за пробив на съперника си.

