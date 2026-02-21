Донски ще спори за титлата на двойки на турнир в Индия

Националът на България за „Купа Дейвис“ Александър Донски се класира за финала на двойки на турнира по тенис на твърди кортове от сериите „Чалънджър 75“ в Ню Делхи (Индия) с награден фонд от 107 000 евро.

Донски и Сидхант Бантия (Индия), поставени под номер 1 в схемата, победиха на полуфиналите Джей Кларк (Великобритания) и Михаел Гертс (Белгия) със 7:6(6), 7:6(3). Срещата продължи 1 час и 36 минути.

Първият сет не предложи нито един пробив, а при 5:6 Донски и Бантия отразиха сетбол на свой сервис. Българинът и индиецът направиха впечатляващ обрат в последвалия тайбрек. Те изоставаха с 0:5 и 3:6, спасиха три сетбола и спечелиха с 8:6 точки.

Във втората част Донски и Бантия допуснаха пробив още в първия гейм, но успяха да го върнат за 4:4, след което се стигна до нов тайбрек. В него те спечелиха пет поредни точки от 2:3 до 7:3 и триумфираха.

В спор за титлата по-късно днес двамата ще се изправят срещу вторите поставени Пруча Исаро (Тайланд) и Ники Калиянда Пунача (Индия).

Със силното си представяне до момента Донски заработи 50 точки за световната ранглиста на двойки, в която през тази седмица е под номер 119. Българинът има две титли на двойки от турнири от сериите „Чалънджър“, като за последно триумфира в Мая (Португалия) в края на ноември миналата година.