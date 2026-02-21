Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

  • 21 фев 2026 | 09:18
  • 377
  • 0
Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

Поставените под номер 1 и 2 в схемата на тенис турнир в Делрей Бийч, Калифорния, Тейлър Фриц и Каспер Рууд отпаднаха. Американецът Фриц загуби на турнира от сериите АТП 250 на твърди кортове от сънародника си Томи Пол с 4:6, 3:6. Томи Пол направи един пробив в първия, два във втория и сервира безупречно за успеха си, който дойде след час и 15 минути на корта.

На полуфинала Пол, който е под номер 24 в световната ранглиста на АТП, ще срещне сънародника си Лърнър Тиен. Последният победи в три сета Франсис Тиафо в още един чисто американски сблъсък - 7:6 (5), 3:6, 7:5. Определящ се оказа първият сет, в който двамата се пробиха по три пъти, за да стигнат до 6:6 и тайбрек. В него Тиен направи два мини пробива срещу един на Тиафо и поведе в резултата. По-опитният Тиафо изоставаше с 0:2 във втората част, но спечели четири поредни гейма след 2:3 и изравни. Той поведе с 2:0 в третия сет, вдъхновен от успеха в предишната част, но допусна два пробива от по-младия си сънародник и загуби мача.

Себастиан Корда се наложи над втория поставен Каспер Рууд с 4:6, 6:2, 6:2 за малко повече от два часа на корта. Норвежецът спечели първата част, благодарение на един пробив, но в следващите две предимството бе на страната на Корда, който в края пропусна два мачбола, но бе категоричен при третия за 6:2 в последната част.

Корда ще играе за място на финала срещу италианеца Флавио Коболи, който спечели мача си с Чак Лам Колман Вон от Хонконг - 7:5, 6:7 (7), 6:2. Италианецът взе първата част и загуби драматично втория сет след тайбрек, в който имаше два мачбола, които пропиля, а след това се наложи да остане още половин час на корта, за да спечели решаващата част с 6:2.

Следвай ни:

Още от Тенис

Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

  • 21 фев 2026 | 09:25
  • 335
  • 0
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

  • 20 фев 2026 | 22:01
  • 564
  • 0
Алкарас елиминира шампиона от миналата година Рубльов на полуфиналите в Доха

Алкарас елиминира шампиона от миналата година Рубльов на полуфиналите в Доха

  • 20 фев 2026 | 21:55
  • 4870
  • 2
Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

Джесика Пегула и Елина Свитолина ще спорят за титлата в Дубай

  • 20 фев 2026 | 21:48
  • 678
  • 0
Ива Иванова е на финал в Монастир

Ива Иванова е на финал в Монастир

  • 20 фев 2026 | 19:53
  • 1394
  • 0
Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

Джордж Лазаров и Джулия Терзийска станаха държавни шампиони в зала

  • 20 фев 2026 | 15:56
  • 950
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

Снежни виелици саботират футбола ни - много мачове вече са отложени

  • 21 фев 2026 | 10:48
  • 956
  • 0
Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

Хулио Веласкес говори преди мача с ЦСКА 1948

  • 21 фев 2026 | 09:49
  • 3252
  • 6
ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

ЦСКА посреща разклатения отбор на Славия с поглед към тройката

  • 21 фев 2026 | 07:45
  • 6199
  • 44
Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

Локо (Пд) ще иска да се доближи до топ 4, а Спартак ще гони така желаната победа

  • 21 фев 2026 | 07:30
  • 2636
  • 0
Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

Трима българи в Милано - Кортина 2026 днес, мечтаем за медали

  • 21 фев 2026 | 07:00
  • 8201
  • 2
Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

Ден 15 на Игрите в Милано - Кортина 2026: 12 комплекта медали за печелене

  • 21 фев 2026 | 07:15
  • 3732
  • 0