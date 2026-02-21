Джесика Пегула закръгли титлите си на 10

Американката Джесика Пегула спечели титлата от турнира от сериите УТА 1000 в Дубай с награден фонд от 4 милиона щатски долара.

Във финала поставената под номер 4 в схемата Пегула надигра с 6:2, 6:4 украинката Елина Свитолина и се поздрави с десета титла в кариерата си в турнирите на сингъл.

Пегула, която в предишните два кръга трябваше да играе трисетови срещи, нямаше почти никакви затруднения срещу седмата в схемата Свитолина.

Още от началото американката успя да поведе с 3:0 гейма с два пробива, а до края на първия сет позволи на съперничката си да вземе само веднъж подаването си.

Във втория сет Пегула отново бе по-добрата тенисистка на корта. Тя реализира пробив при първата си възможност да стори това - за 3:2 в петия гейм, а до края имаше още три възможности за брейк, включително и един мачбол в деветия гейм, който обаче Свитолина отрази.

Това обаче бе без особено значение, тъй като веднага след това в десетия гейм Пегула стигна до шанс да затвори мача на свой сервис и успя да го направи при третия си мачбол.

За Пегула това е първа титла в Дубай, докато Свитолина се бореше за трето отличие след тези през 2017 и 2018 година.