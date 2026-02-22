Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Каратанчева започна с победа в Мексико

Каратанчева започна с победа в Мексико

  • 22 фев 2026 | 02:16
  • 102
  • 0
Каратанчева започна с победа в Мексико

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Лия Каратанчева стартира с победа в квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд 1.2 милиона долара.

Българката се наложи над канадката Кайла Крос с 6:2, 6:4 за 72 минути.

Каратанчева изостана с 0:2, но взе шест поредни гейма по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя взе аванс от 4:0 и без проблеми затвори мача.

Следващата съперничка на националката ще бъде победителката от мача между Диан Пари (Франция) и Хедър Уотсън (Великобритания).

Следвай ни:

Още от Тенис

Джесика Пегула закръгли титлите си на 10

Джесика Пегула закръгли титлите си на 10

  • 21 фев 2026 | 18:52
  • 834
  • 0
Радулов се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Анталия

Радулов се класира за финала на сингъл на турнир по тенис в Анталия

  • 21 фев 2026 | 11:58
  • 506
  • 1
Донски ще спори за титлата на двойки на турнир в Индия

Донски ще спори за титлата на двойки на турнир в Индия

  • 21 фев 2026 | 11:53
  • 622
  • 0
Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

  • 21 фев 2026 | 09:25
  • 712
  • 0
Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

Фаворитите Тейлър Фриц и Каспер Рууд загубиха в Делрей

  • 21 фев 2026 | 09:18
  • 831
  • 1
Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

Винъс Уилямс получи "уайлд кард" за турнира в Индиън Уелс

  • 20 фев 2026 | 22:01
  • 699
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

Феноменален дебютен гол прати ЦСКА в топ 3 и спря кошмарна серия на "червените" срещу Славия

  • 21 фев 2026 | 19:26
  • 89071
  • 522
Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

Янев за свой играч: Той е нешлифован диамант и изпълненията му могат да оставят хората без дъх

  • 21 фев 2026 | 19:58
  • 20257
  • 49
Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

Левски обяви: Искаме да играем! Ако има промяна, ще съобщим

  • 21 фев 2026 | 16:23
  • 60251
  • 85
Реал Мадрид се срина срещу средняк

Реал Мадрид се срина срещу средняк

  • 21 фев 2026 | 21:27
  • 27668
  • 344
Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

Желязната Лора Христова се пропука в последната стрелба и изпусна сигурен медал

  • 21 фев 2026 | 15:52
  • 52804
  • 89
Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

Саръбоюков спечели балканско злато с 8.42 м и отново победи Тентоглу

  • 21 фев 2026 | 17:26
  • 14080
  • 13