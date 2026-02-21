Играчи извън Топ 50 се класираха за полуфиналите на турнира по тенис в Рио де Жанейро

Фаворитите отпаднаха на тенис турнира в Рио де Жанейро на клей от сериите АТП 500 с награден фонд близо 2,5 милиона долара.

Чилиецът Алехандро Табило, който е под номер 68 в света, победи аржентинеца Тиаго Агустин Тиранте със 7:6 (2), 6:7 (6), 6:1 в мач, продължил 2 часа и 39 минути.

На полуфиналите Табило ще играе срещу перуанеца Игнасио Бусе, който е номер 91 в ранглистата на АТП. Бусе надигра опитния италианец Матео Беретини с 6:3, 2:6, 6:3.

В другия полуфинал в бразилския град ще играят аржентинецът Томас Мартин Ечевери и чехът Вит Копржива. Ечевери, който е номер 51 в света, победи португалеца Хайме Фария със 7:6 (4), 6:4. Копржива е номер 87 в света и стигна до Топ 4 на турнира след победа над аржентинеца Хуан Мануел Серундоло с 6:4, 6:4.