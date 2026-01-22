Шелтън, Хачанов и Музети са в третия кръг на Australian Open

Полуфиналистът през миналия сезон Бен Шелтън (САЩ) се класира за третия кръг на Откритото първенство на Австралия по тенис.

Поставеният под номер 8 Шелтън пласира 19 аса и отстрани преминалия през квалификациите представител на домакините Дейн Суийни с 6:3, 6:2, 6:2 за 102 минути.

Американецът не даде нито една възможност за пробив на 182-ия в света Суийни и направи 38 печеливши удара срещу едва 17 на съперника.

В третия кръг Шелтън ще срещне 30-ия в схемата Валантен Вашро (Монако), който елиминира участващия с „уайлд кард“ австралиец Ринки Хиджиката с 6:1, 6:3, 4:6, 6:2, записвайки най-доброто си представяне в състезанията от Шлема.

Полуфиналистът на „Мелбърн Парк“ през 2023 година Карен Хачанов (Русия), 15-и поставен, спечели срещу 20-годишния квалификант Нишеш Басавареди (САЩ) с категоричното 6:1, 6:4, 6:3 след почти два часа игра. Хачанов направи 15 аса и не допусна брейк срещу 182-ия в класацията на АТП американец.

Руснакът ще играе в третия кръг срещу номер 22 Лучано Дардери (Италия), който надделя над аржентинеца Себастиан Баес с 6:3, 1:6, 6:4, 6:3.

Друг италианец – петият поставен Лоренцо Музети, победи сънародника си Лоренцо Сонего с 6:3, 6:3, 6:4 и изравни най-доброто си класиране в Мелбърн от миналия сезон.

Номер 16 Якуб Меншик (Чехия) достигна до третия кръг след успех над испанския квалификант Рафаел Ходар с 6:2, 6:4, 6:4 и очаква мач срещу Итън Куин (САЩ), който се справи с Хуберт Хуркач (Полша) с 6:4, 7:6(5), 6:1 и продължи най-доброто си представяне в Откритото първенство на Австралия.