Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Астън Вила
  3. Астън Вила се е свързал с Милан за английски национал

Астън Вила се е свързал с Милан за английски национал

  • 21 яну 2026 | 19:57
  • 1133
  • 0

От Астън Вила са установили контакт с Милан, за да проучат възможността за привличането на халфа Рубен Лофтъс-Чийк под наем, съобщават The Telegraph и The Athletic.

Астън Вила загуби основен играч до края на сезона
Астън Вила загуби основен играч до края на сезона

Бирмингамци са се свързали и със самия играч, като причината за техния интерес е контузията на полузащитника Бубакар Камара, който най-вероятно ще отсъства до края на сезона. Фабрицио Романо пък добавя, че от Милан преди няколко дни са започнали преговори за подновяването на договора на английския национал, чието споразумение е до лятото на 2027-а. 29-годишният Лофтъс-Чийк кара своя трети сезон при “росонерите”, за които има 23 мача с 1 гол и 1 асистенция през настоящата кампания.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

  • 21 яну 2026 | 19:45
  • 12773
  • 7
Борусия (Мьонхенгладбах) привлече млад нападател от Байер (Леверкузен)

Борусия (Мьонхенгладбах) привлече млад нападател от Байер (Леверкузен)

  • 21 яну 2026 | 19:04
  • 924
  • 0
Лондонски клубове с интерес към Стърлинг

Лондонски клубове с интерес към Стърлинг

  • 21 яну 2026 | 18:55
  • 1641
  • 0
Ман Юнайтед няма да влиза в битката за Матета

Ман Юнайтед няма да влиза в битката за Матета

  • 21 яну 2026 | 18:37
  • 1360
  • 0
Лапорта обясни за раздялата с Тер Стеген и дали тя е само временна

Лапорта обясни за раздялата с Тер Стеген и дали тя е само временна

  • 21 яну 2026 | 18:18
  • 4523
  • 4
Лидерите на Ман Сити излязоха с общо изявление, поемат разходите на феновете, които ги подкрепиха в Бодьо

Лидерите на Ман Сити излязоха с общо изявление, поемат разходите на феновете, които ги подкрепиха в Бодьо

  • 21 яну 2026 | 17:58
  • 8537
  • 9
Виж всички

Водещи Новини

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

Хьогмо: Знаем оръжието на Рейнджърс

  • 21 яну 2026 | 19:24
  • 3087
  • 10
Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

Играят се ранните мачове в Шампионската лига, започнаха вторите полувремена

  • 21 яну 2026 | 19:45
  • 12773
  • 7
ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

ЦСКА изпусна лидера в Украйна, отмениха гол на Питас

  • 21 яну 2026 | 16:50
  • 49477
  • 116
Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

Левски не успя да победи в контрола №3 в Турция

  • 21 яну 2026 | 16:49
  • 45960
  • 85
Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

Веласкес: Доминирахме през цялото време, можехме да спечелим

  • 21 яну 2026 | 17:14
  • 9696
  • 24
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 21 яну 2026 | 07:30
  • 140429
  • 42