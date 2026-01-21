Астън Вила се е свързал с Милан за английски национал

От Астън Вила са установили контакт с Милан, за да проучат възможността за привличането на халфа Рубен Лофтъс-Чийк под наем, съобщават The Telegraph и The Athletic.

Астън Вила загуби основен играч до края на сезона

Бирмингамци са се свързали и със самия играч, като причината за техния интерес е контузията на полузащитника Бубакар Камара, който най-вероятно ще отсъства до края на сезона. Фабрицио Романо пък добавя, че от Милан преди няколко дни са започнали преговори за подновяването на договора на английския национал, чието споразумение е до лятото на 2027-а. 29-годишният Лофтъс-Чийк кара своя трети сезон при “росонерите”, за които има 23 мача с 1 гол и 1 асистенция през настоящата кампания.

