Милан е увеличил офертата си за млад нападател на Партизан

Милан е увеличил значително офертата си за черногорския футболист на Партизан Андрей Костич, пише изданието sportissimo.republika.rs.
Сръбският клуб категорично е отхвърлил варианта да продаде младия нападател за 5 милиона евро - сумата, която беше предложена от "росонерите" по-рано тази зима, но преговорите продължават. Към днешна дата офертата на гранда от Милано възлиза на 8 милиона евро. Партизан привлече Костич през лятото от Будучност срещу 1 милион евро и ще се опита да си възвърне инвестицията колкото може повече, а освен това 20% от следваща продажба на футболиста ще бъдат за клуба от Подгорица.
19-годишният Костич има в договора си освобождаваща клауза на стойност 20 милиона евро, а наскоро италиански медии съобщиха, че “гробарите” могат да се съгласят на предложение от 12 милиона.