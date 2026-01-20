Милан е увеличил офертата си за млад нападател на Партизан

Милан е увеличил значително офертата си за черногорския футболист на Партизан Андрей Костич, пише изданието sportissimo.republika.rs.

Сръбският клуб категорично е отхвърлил варианта да продаде младия нападател за 5 милиона евро - сумата, която беше предложена от "росонерите" по-рано тази зима, но преговорите продължават. Към днешна дата офертата на гранда от Милано възлиза на 8 милиона евро. Партизан привлече Костич през лятото от Будучност срещу 1 милион евро и ще се опита да си възвърне инвестицията колкото може повече, а освен това 20% от следваща продажба на футболиста ще бъдат за клуба от Подгорица.

Promising Partizan striker Andrej Kostic is reportedly pushing for a move to Milan this month, but the Rossoneri are still trying to reach an agreement with the Serbian club. pic.twitter.com/7L3pxUt9x1 — Football Italia (@footballitalia) January 20, 2026

19-годишният Костич има в договора си освобождаваща клауза на стойност 20 милиона евро, а наскоро италиански медии съобщиха, че “гробарите” могат да се съгласят на предложение от 12 милиона.