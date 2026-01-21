Трите точки в Прага са без алтернатива за Барса

Славия (Прага) и Барселона ще се изправят един срещу друг в мач от предпоследния 7-и кръг в основната фаза на Шампионската лига. Двубоят е от 22:00 часа на стадион "Синобо Стейдиъм" и ще ще бъде ръководен от съдията Крис Кавана. Това е важен двубой и за двата отбора, които преследват различни цели. Барса гони място в първата осмица, а Славия иска да се добере до топ 24.

В момента Славия (Прага) има 3 точки от 6 изиграни мача. Чешкият отбор е отбелязал само 2 гола и е допуснал 11. Тимът няма победа, но записа три равенства - срещу Бодьо/Глимт, Аталанта и Атлетик Билбао.



Барселона е с актив от 10 точки, като каталунците имат значително по-добра голова разлика – 14:11 допуснати гола. "Блаугранас" допуснаха поражения от Пари Сен Жермен и Челси, както и равенство срещу Брюж, които ги поставиха в трудна ситуация преди последните два кръга от турнира.

Славия (Прага) показва непостоянна форма в последните си пет мача с три победи и две загуби. Чешкият тим победи Бран с 2:1 в контролна среща, но преди това загуби от Базел с 3:4), също в приятелски мач. В чешката 1. Лига Славия постигна победа срещу Яблонец с 4:3. В последния си мач от Шампионска лига "червено-белите" претърпяха тежко поражение от Тотнъм с 0:3, а преди това надвиха с 2:1 Теплице.



Барселона беше в дълга серия от победи, но тя приключи с поражението с 1:2 от Реал Сосиедад в Ла Лига през уикенда. Преди това Барса се справи последователно с Расинг Сантандер с 2:0 за Купата на краля, с 3:2 срещу Реал Мадрид за Суперкупата на Испания, с 5:0 срещу Атлетик Билбао в същия турнир и с 2:0 срещу Еспаньол в Ла Лига.

Славия (Прага) ще разчита на звездата си Лукаш Провод, който се очаква да бъде ключова фигура в средата на терена за домакините. Чешкият национал ще трябва да организира атаките на своя отбор срещу силния противник.



Маркъс Рашфорд е в отлична форма за Барса. Английският нападател ще бъде опасен за чешката защита със своята скорост и завършващ удар. Ламин Ямал и Роберт Левандовски допълват офанзивната мощ на испанския гранд, а в халфовата линия ще се разпорежда Педри.

Последните срещи между двата отбора датират от сезон 2019/2020 в Шампионската лига. На 5 ноември 2019 г. Барселона и Славия (Прага) завършиха 0:0 на "Камп Ноу", а в първата среща на 23 октомври 2019 г. Барселона победи с 2:1 в чешката столица.