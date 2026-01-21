Тер Стеген ли е най-добрият вратар в историята на Барса?

Ерата на Марк-Андре тер Стеген в Барселона приключи. Германецът, който остана на резервната скамейка след блестящата поява на Жоан Гарсия, ще прекара следващите шест месеца в Жирона. Там той се надява да натрупа игрови минути, за да бъде титулярен страж на Германия на Световното първенство. С неговото напускане Барса поне временно се разделя с един от най-добрите вратари в своята история и единадесетия футболист с най-много мачове за клуба.

Тер Стеген пристигна в каталунската столица през лятото на 2014 г. от Борусия (Мьонхенгладбах), когато беше едва на 21 години. Въпреки че през първия си сезон игра само в мачовете за Купата на краля и Шампионската лига – трофеи, които спечели веднага след пристигането си, той бързо се утвърди като титуляр и в трите основни турнира. Това стана благодарение на таланта му в играта с крака и невероятните му спасявания. Уменията му под рамката го задържаха като несменяем титуляр до сезон 2024/25, когато претърпя тежка контузия на коляното на „Естадио де ла Серамика“. Въпреки че споменът за него е леко помрачен от представянето му през последните години, Тер Стеген безспорно е един от най-великите вратари в историята на каталунския гранд. Германецът е носил фланелката на Барса в 423 мача, в които е спечелил 20 титли, включително една Шампионска лига, шест титли на Ла Лига и шест Купи на краля, както и трофея „Самора“ през сезон 2022/23.

Marc-André ter Stegen leaves as one of the greatest goalkeepers in FC Barcelona history.



He made 423 appearances, becoming the goalkeeper with the second-most games for the club and the 11th-most appearances overall.



A true club legend. There is no debate. pic.twitter.com/yzNPHDf5dG — Barça Universal (@BarcaUniversal) January 21, 2026

За сравнение, Виктор Валдес, смятан от мнозина за най-добрия страж в историята на Барселона, има 535 мача със синьо-червената фланелка. В тях той печели 21 трофея, сред които три Шампионски лиги, шест титли на Ла Лига и две Купи на краля, както и пет поредни награди „Самора“. Андони Субисарета от своя страна натрупва 410 мача за Барса, в които завоюва единадесет отличия, включително една Шампионска лига, четири титли на Ла Лига, две Купи на краля и един трофей „Самора“. В списъка с най-добрите вратари в историята на клуба фигурира и Салвадор Садурни, който защитава цветовете на Барса в 331 мача между 1961 и 1976 г., печелейки пет титли и три награди „Самора“. Урути пък носи екипа в 183 срещи между 1981 и 1988 г., като вдига седем трофея и един приз „Самора“. Легендарният Антони Рамалетс има 387 мача, 18 титли и пет награди „Самора“.

🤨 ¿Es Ter Stegen el mejor portero de la historia del Barça?



👇 Participa en la encuesta https://t.co/dvCXmP1hC4 — Diario SPORT (@sport) January 21, 2026

По отношение на статистиката, най-добрият процент „сухи мрежи“ в историята на Барса сред вратарите с поне 100 мача се държи от Валдес (0,47%). След него се нареждат Мигел Рейна (0,45%), Субисарета (0,42%), Тер Стеген (0,41%), Урути (0,40%), Пельо Артола (0,39%) и Садурни (0,38%). Вратарят от Л'Оспиталет, Валдес, води и в класацията за най-малко допуснати голове средно на мач с показател от 0,82. Зад него са Рейна (0,83), Субисарета (0,90), Урути (0,93), Тер Стеген (0,99), Садурни (1,00) и Артола (1,00). Рамалетс от своя страна има средно по 1,26 допуснати гола на мач.

Въпреки че в съзнанието на феновете обикновено остават полевите играчи, Барселона е имала велики вратари през своята 126-годишна история. Макар и да напуска клуба, в който прекара почти 12 години, през задната врата, Тер Стеген оставя незаличимо наследство, което го нарежда сред най-добрите в историята на Барса.

