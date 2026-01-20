Капитанът на Барселона се сбогува с клуба

Капитанът на Барселона Марк-Андре тер Стеген се сбогува със съотборниците си и хората от клуба, съобщава вестник "Спорт". Това се случи тази сутрин на тренировъчното игрище на каталунците "Суитат Еспортива" преди отборът да замине за Прага за мача си в Шампионската лига. Вратарят държеше да се види не само играчите, но и с останалите, които работят в клуба, сред които готвачите, лекарите и хората, които поддържат екипировката.
Тер Стеген не отпътува за Прага, тъй като получи разрешение от клуба да остане и да финализира трансфера си в Жирона, където ще играе под наем до края на сезона. Основна причина за преминаването на германеца е желанието му да играе редовно преди Световното първенство през лятото. Барселона се съобрази с желанието му и ще плаща 90% от заплатата му до края на сезона, а Жирона ще поеме остатъка, който е по-малко от 1 милион евро. Той има договор с Барса за още две години, така че в края на сезона би трябвало да се върне на "Камп Ноу".
Снимки: Gettyimages