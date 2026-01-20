Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Барселона
  3. Капитанът на Барселона се сбогува с клуба

Капитанът на Барселона се сбогува с клуба

  • 20 яну 2026 | 15:22
  • 1675
  • 1
Капитанът на Барселона се сбогува с клуба

Капитанът на Барселона Марк-Андре тер Стеген се сбогува със съотборниците си и хората от клуба, съобщава вестник "Спорт". Това се случи тази сутрин на тренировъчното игрище на каталунците "Суитат Еспортива" преди отборът да замине за Прага за мача си в Шампионската лига. Вратарят държеше да се види не само играчите, но и с останалите, които работят в клуба, сред които готвачите, лекарите и хората, които поддържат екипировката.

Тер Стеген не отпътува за Прага, тъй като получи разрешение от клуба да остане и да финализира трансфера си в Жирона, където ще играе под наем до края на сезона. Основна причина за преминаването на германеца е желанието му да играе редовно преди Световното първенство през лятото. Барселона се съобрази с желанието му и ще плаща 90% от заплатата му до края на сезона, а Жирона ще поеме остатъка, който е по-малко от 1 милион евро. Той има договор с Барса за още две години, така че в края на сезона би трябвало да се върне на "Камп Ноу".

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

Фулъм проявява интерес към крилото на Манчестър Сити Оскар Боб

  • 20 яну 2026 | 13:43
  • 1129
  • 0
Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

Ювентус е повишил офертата си за Матета, но ще се бори с Наполи за нападател на Фенербахче

  • 20 яну 2026 | 13:35
  • 2315
  • 1
Марсилия преговаря за талант на Арсенал

Марсилия преговаря за талант на Арсенал

  • 20 яну 2026 | 12:49
  • 1569
  • 0
Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

Станимир Стоилов отново със забележки въпреки победата на Гьозтепе

  • 20 яну 2026 | 12:47
  • 1796
  • 0
Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

Торино взе юноша на Реал Мадрид, който не успя да пробие в Бенфика

  • 20 яну 2026 | 12:35
  • 1171
  • 0
Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

Играчите на Сенегал бяха посрещнати като национални герои

  • 20 яну 2026 | 12:30
  • 844
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

Димитров: За Индонезия най-опитните няма да пътуват, редим мачове с участници на Мондиала

  • 20 яну 2026 | 08:55
  • 17305
  • 55
ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

ЦСКА завършва селекцията с още две нови попълнения

  • 20 яну 2026 | 09:05
  • 33047
  • 56
Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

Звездата на ЦСКА 1948: Сангаре е добър мой приятел, решения тровят отбора

  • 20 яну 2026 | 07:35
  • 33799
  • 32
Еврогол отне победата на Арда

Еврогол отне победата на Арда

  • 20 яну 2026 | 15:44
  • 5341
  • 5
Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

Григор Димитров не издържа физически и напусна Australian Open в първи кръг

  • 20 яну 2026 | 10:05
  • 43453
  • 75
Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

Гледайте на живо късните мачове от Шампионската лига тук!

  • 20 яну 2026 | 07:45
  • 121544
  • 41