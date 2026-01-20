Капитанът на Барселона се сбогува с клуба

Капитанът на Барселона Марк-Андре тер Стеген се сбогува със съотборниците си и хората от клуба, съобщава вестник "Спорт". Това се случи тази сутрин на тренировъчното игрище на каталунците "Суитат Еспортива" преди отборът да замине за Прага за мача си в Шампионската лига. Вратарят държеше да се види не само играчите, но и с останалите, които работят в клуба, сред които готвачите, лекарите и хората, които поддържат екипировката.

Тер Стеген не отпътува за Прага, тъй като получи разрешение от клуба да остане и да финализира трансфера си в Жирона, където ще играе под наем до края на сезона. Основна причина за преминаването на германеца е желанието му да играе редовно преди Световното първенство през лятото. Барселона се съобрази с желанието му и ще плаща 90% от заплатата му до края на сезона, а Жирона ще поеме остатъка, който е по-малко от 1 милион евро. Той има договор с Барса за още две години, така че в края на сезона би трябвало да се върне на "Камп Ноу".

🚨🎖️| Ter Stegen went to the Ciutat Esportiva early this morning to bid farewell to his teammates, coaching staff, doctors, and the cook. His medical with Girona is scheduled for this afternoon. [@monfortcarlos] #fcblive pic.twitter.com/sPUmsFjQMW — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 20, 2026

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages