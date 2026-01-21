Тер Стеген с обръщение след раздялата с Барселона

Досегашният вратар на Барселона Марк-Андре тер Стеген излезе с обръщение след трансфера си в Жирона. Германецът подсили каталунския клуб под наем до лятото без опция за откупуване. Той се реши на този ход, след като загуби титулярното си място на “Спотифай Камп Ноу”, а иска да е във форма за предстоящия Мондиал.
Ето какво написа Тер Стеген:
Днес е последният ми ден за този сезон с моите съотборници и щаба на Барселона и наистина изпитвам смесени чувства.
В момента през мен преминават толкова много спомени и емоции. В продължение на близо 12 години този клуб, и най-вече тази съблекалня, бяха моят дом. Място, в което израснах като футболист и като човек, и където преживях незабравими моменти.
Чувствам се дълбоко благодарен и горд. Обичам този клуб, този град и този регион. Те носят в себе си усещане, което никога няма да избледнее. Подкрепата ви през всички тези години беше невероятна – благодаря ви от сърце.
Към съблекалнята: благодаря за толкова много споделени години, за ежедневието заедно, смеха, битките и уважението. Нося ви със себе си.
Имах огромната чест да нося капитанската лента – нещо, което ще остане с мен завинаги.
Сега пътят ми продължава в Каталуния и с нетърпение очаквам това, което предстои. Пожелавам ви всичко най-добро до края на сезона и се надявам да видя още много вдигнати трофеи.
До скоро. 💙❤️
След края на кампанията Тер Стеген би трябвало да се завърне в Барса, защото има договор за още две години.