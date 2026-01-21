Тер Стеген с обръщение след раздялата с Барселона

Досегашният вратар на Барселона Марк-Андре тер Стеген излезе с обръщение след трансфера си в Жирона. Германецът подсили каталунския клуб под наем до лятото без опция за откупуване. Той се реши на този ход, след като загуби титулярното си място на “Спотифай Камп Ноу”, а иска да е във форма за предстоящия Мондиал.

Ето какво написа Тер Стеген:



Днес е последният ми ден за този сезон с моите съотборници и щаба на Барселона и наистина изпитвам смесени чувства.

В момента през мен преминават толкова много спомени и емоции. В продължение на близо 12 години този клуб, и най-вече тази съблекалня, бяха моят дом. Място, в което израснах като футболист и като човек, и където преживях незабравими моменти.

Чувствам се дълбоко благодарен и горд. Обичам този клуб, този град и този регион. Те носят в себе си усещане, което никога няма да избледнее. Подкрепата ви през всички тези години беше невероятна – благодаря ви от сърце.

Към съблекалнята: благодаря за толкова много споделени години, за ежедневието заедно, смеха, битките и уважението. Нося ви със себе си.

Имах огромната чест да нося капитанската лента – нещо, което ще остане с мен завинаги.

Сега пътят ми продължава в Каталуния и с нетърпение очаквам това, което предстои. Пожелавам ви всичко най-добро до края на сезона и се надявам да видя още много вдигнати трофеи.

До скоро. 💙❤️

Avui és el meu últim dia d’aquesta temporada amb els meus companys d’equip i el cos tècnic del FC Barcelona, i sincerament tinc sentiments trobats.



Ara mateix em venen a la memòria molts records i emocions. Durant gairebé 12 anys, aquest club, i especialment aquest vestidor, ha… pic.twitter.com/mF5c3nnX87 — Marc ter Stegen (@mterstegen1) January 20, 2026

След края на кампанията Тер Стеген би трябвало да се завърне в Барса, защото има договор за още две години.