Артета: Победихме един от най-добрите отбори в Европа

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата на своя тим с 3:1 над Интер в мач от Шампионската лига.

„Гордея се с отбора. Преди мача обсъждахме, че трябва да играем наистина на топ ниво и без съмнение го направихме. Бяхме на съвсем друго ниво, а да постигнеш това на „Сан Сиро“ срещу един от най-добрите отбори в Европа е нещо специално“, заяви Артета.

„Трябваше да бъдем по-добри от Интер. Те контролират отлично хода на мачовете и знаехме, че ще се наложи да го правим и чрез смените“, добави той.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

„Габриел Жезус е невероятен футболист. Колкото по-важен е мачът, толкова по-уверен се чувства той. Напълно заслужава приза за играч на мача", подчерта испанецът.

„Гьокереш имаше голям принос. Мачът се разви по начин, който му подхождаше. Той имаше два шанса, като реализира единия от тях. Вече започва да намира постоянство в играта си“, завърши Артета.

Снимки: Gettyimages