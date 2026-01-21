Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Арсенал
  3. Артета: Победихме един от най-добрите отбори в Европа

Артета: Победихме един от най-добрите отбори в Европа

  • 21 яну 2026 | 02:59
  • 208
  • 0

Мениджърът на Арсенал Микел Артета коментира победата на своя тим с 3:1 над Интер в мач от Шампионската лига.

„Гордея се с отбора. Преди мача обсъждахме, че трябва да играем наистина на топ ниво и без съмнение го направихме. Бяхме на съвсем друго ниво, а да постигнеш това на „Сан Сиро“ срещу един от най-добрите отбори в Европа е нещо специално“, заяви Артета.

„Трябваше да бъдем по-добри от Интер. Те контролират отлично хода на мачовете и знаехме, че ще се наложи да го правим и чрез смените“, добави той.

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

„Габриел Жезус е невероятен футболист. Колкото по-важен е мачът, толкова по-уверен се чувства той. Напълно заслужава приза за играч на мача", подчерта испанецът.

„Гьокереш имаше голям принос. Мачът се разви по начин, който му подхождаше. Той имаше два шанса, като реализира единия от тях. Вече започва да намира постоянство в играта си“, завърши Артета.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

Голове в началото и края съсипаха усилията на Байер в Атина

  • 21 яну 2026 | 00:51
  • 537
  • 0
Филип Кръстев не беше в групата при равенство на Оксфорд

Филип Кръстев не беше в групата при равенство на Оксфорд

  • 21 яну 2026 | 00:49
  • 435
  • 0
Освалдо Вискарондо е новият селекционер на Венецуела

Освалдо Вискарондо е новият селекционер на Венецуела

  • 21 яну 2026 | 00:40
  • 312
  • 0
Тотнъм взе глътка въздух след спокоен успех над Борусия Дортмунд

Тотнъм взе глътка въздух след спокоен успех над Борусия Дортмунд

  • 21 яну 2026 | 00:38
  • 695
  • 0
Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

Аякс запази искрица надежда за плейофите след успех над Виляреал

  • 21 яну 2026 | 00:32
  • 509
  • 0
Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

Наполи изпусна победата срещу десетима от Копенхаген

  • 21 яну 2026 | 00:17
  • 556
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Шампионската лига отново предложи големи изненади

Шампионската лига отново предложи големи изненади

  • 21 яну 2026 | 00:00
  • 26420
  • 5
Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

Арсенал нанесе болезнено поражение на Интер и спечели първото място в основната фаза на Шампионската лига

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 10637
  • 36
Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

Преобразен Реал Мадрид сътвори футболен спектакъл срещу Монако

  • 20 яну 2026 | 23:55
  • 13491
  • 249
ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

ПСЖ се провали в Лисабон и рискува да остане извън топ 8

  • 20 яну 2026 | 23:57
  • 9582
  • 6
Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

Манчестър Сити повтори трагичната игра от дербито с Юнайтед и рухна и в Норвегия, Бодьо/Глимт с исторически успех

  • 20 яну 2026 | 21:35
  • 22328
  • 61
Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

Страхотна битка и трудна победа за Апоел при завръщането на Евролигата в "Арена София"

  • 20 яну 2026 | 21:32
  • 12561
  • 2