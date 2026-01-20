Де Дзерби: Мачът с Ливърпул може да промени сезона ни в ШЛ, имаме качествата да им създадем проблеми

Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби смята, че утрешният мач на неговия отбор срещу Ливърпул може да остави цялостен отпечатък върху кампанията на “бяло-сините” в Шампионската лига през този сезон. В момента ОМ е на 16-о място в общото класиране, докато английският шампион е девети.
"Когато се изправяш срещу Ливърпул, чисто футболната подготовка е по-трудна, отколкото психическата такава. Този прогрес трябва да постигнем - да започнем да мислим, че трябва да се подготвяме по един и същи начин за всеки мач, защото нашата история доказва, че можем да спечелим срещу всеки. Този двубой може да промени сезона ни в Шампионската лига. Но тук не става дума за дома да мислим за резултата от него. Най-важен е начинът, по който играем. Дори загуба, подобна на тази в мача с ПСЖ за Суперкупата, може да ни даде тласък.
Работейки с играчите си, им обяснявам едно просто нещо: ако искате да преминете на следващото ниво и да се класирате за следващата фаза в Шампионската лига или да сте близо до трофеите, не бива да мислите за мача на следващия ден. Ние имаме качествата да създадем проблеми на Ливърпул. Целта е да се намери балансът между самочувствието и смирението, защото ако смятате, че сте твърде силни, правите представяния като това срещу Нант”, заяви Де Дзерби по време на днешната си пресконференция.
Запитан за бъдещето си и за евентуалните спекулации, свързващи го с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, италианецът отговори: “Фокусът ми е Марсилия. Аз исках да дойда тук. Сега съм тук преди много важен мач и в главата ми няма нищо друго. Чувствам се добре тук, а за бъдещето нямам какво да кажа, ще говорим за него по-късно. Чувствам се много добре в този град и този клуб".
Снимки: Gettyimages