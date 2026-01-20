Популярни
Де Дзерби: Мачът с Ливърпул може да промени сезона ни в ШЛ, имаме качествата да им създадем проблеми
  • 20 яну 2026 | 14:55
  • 403
  • 0
Треньорът на Олимпик Марсилия Роберто Де Дзерби смята, че утрешният мач на неговия отбор срещу Ливърпул може да остави цялостен отпечатък върху кампанията на “бяло-сините” в Шампионската лига през този сезон. В момента ОМ е на 16-о място в общото класиране, докато английският шампион е девети.

"Когато се изправяш срещу Ливърпул, чисто футболната подготовка е по-трудна, отколкото психическата такава. Този прогрес трябва да постигнем - да започнем да мислим, че трябва да се подготвяме по един и същи начин за всеки мач, защото нашата история доказва, че можем да спечелим срещу всеки. Този двубой може да промени сезона ни в Шампионската лига. Но тук не става дума за дома да мислим за резултата от него. Най-важен е начинът, по който играем. Дори загуба, подобна на тази в мача с ПСЖ за Суперкупата, може да ни даде тласък.

Работейки с играчите си, им обяснявам едно просто нещо: ако искате да преминете на следващото ниво и да се класирате за следващата фаза в Шампионската лига или да сте близо до трофеите, не бива да мислите за мача на следващия ден. Ние имаме качествата да създадем проблеми на Ливърпул. Целта е да се намери балансът между самочувствието и смирението, защото ако смятате, че сте твърде силни, правите представяния като това срещу Нант”, заяви Де Дзерби по време на днешната си пресконференция.

Запитан за бъдещето си и за евентуалните спекулации, свързващи го с мениджърския пост в Манчестър Юнайтед, италианецът отговори: “Фокусът ми е Марсилия. Аз исках да дойда тук. Сега съм тук преди много важен мач и в главата ми няма нищо друго. Чувствам се добре тук, а за бъдещето нямам какво да кажа, ще говорим за него по-късно. Чувствам се много добре в този град и този клуб".

Снимки: Gettyimages

