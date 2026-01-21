Само победа върши работа на Ливърпул на 'Велодром"

Популярни
Марсилия и Ливърпул излизат един срещу друг в мач от Шампионската лига днес от 22:00 часа на стадион "Велодром" във френския град. Главен съдия на срещата ще бъде Славко Винчич. Двубоят е много важен и за двата тима, които искат да завършат в първата осмица на класирането и да си осигурят директна квота за осминафиналите.

До момента Ливърпул се представя по-добре от своя съперник. Мърсисайдци събраха 12 трочки от първите си 6 мача и имат голова разлика 11:8. В предишния кръг отборът на Арне Слот постигна много ценен успех с 1:0 при визитата си на Интер.

Марсилия има 9 точки и същата голова разлика - 11:8. Френският гранд все още може да преследва място в топ 8, но за целта трябва да спечели днес и срещу Брюж в последния кръг.

ОМ демонстрира добра форма в последните си пет мача с три победи, едно равенство и една загуба. Тимът на Роберто Де Дзерби разгроми Анже с 5:2 в Лига 1, а преди това постигна категорична победа с 9:0 срещу Байо в Купата на Франция. Марсилия отстъпи след изпълнение на дузпи срещу Пари Сен Жермен в мача за Суперкупата на Франция и претърпя загуба с 0:2 от Нант в първенството.

Ливърпул завърши наравно в четири от най-скорошните си пет мача. Мърсисайдци направиха 1:1 с Бърнли в Премиър лийг, победиха Барнзли с 4:1 за ФА Къп и регистрираха три поредни равенства - 0:0 с Арсенал, 2:2 с Фулъм и 0:0 с Лийдс.

Ветеранът Пиер-Емерик Обамеянг има огромен опит и може да бъде сериозна заплаха за защитата на Ливърпул. Публиката на "Велодром" очаква много и от голмайстора на тима Мейсън Грийнууд.

В Ливърпул се надяват Флориан Виртц да продължи възходящото си представяне. Доминик Собослай, Коди Гакпо и Юго Екитике също са сред важните фигури в състава на Арне Слот.

За последно двата отбора се срещнаха на 26 ноември 2008 г. в мач от Шампионската лига, когато Ливърпул победи с 1:0. Преди това, на 16 септември 2008 г., английският тим спечели с 2:1 като гост на "Велодром".

В историята на двубоите между тези два отбора има още три срещи - на 11 декември 2007 г. Ливърпул разгроми Марсилия с 4:0 като гост, на 3 октомври 2007 г. французите изненадаха с победа 1:0 на "Анфийлд", а на 25 март 2004 г. в Лига Европа Марсилия надделя с 2:1 над английския тим.

