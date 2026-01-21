Жезус след двата гола: Мечтана вечер

Нападателят на Арсенал Габриел Жезус заяви, че е било истанска мечта да отбележи на „Сан Сиро“ срещу Интер, след като записа и първия си мач като титуляр в Шампионската лига този сезон. Той реализира два гола при победата с 3:1 на италианска земя във вторник вечер.

„Това е мечтана вечер“, каза Жезус пред Amazon Prime.

„Винаги съм мечтал да бъда футболист. Гледах мачове, когато бях дете. Гледах много Серия А, така че да бъда на този стадион и да вкарам предизвиква сълзи в очите ми, защото винаги съм мечтал да бъда в такава позиция. Винаги има причина нещата да се случват, независимо дали са добри, или трудни. Научих това през 11-те месеца, в които не бях на терена“, продължи 28-годишният бразилец.

Жезус се завърна в игра едва през декември, след като беше извън терените от миналия януари заради контузия на лявото коляно.

„Винаги е трудно да играеш срещу Интер. Дойдохме тук миналия сезон и загубихме. Тази вечер играхме по-добре от тях, контролирахме мача, но те са топ отбор и атакуват. Накрая взехме трите точки. Вече не съм дете, на 28 години съм, така че разбирам футбола. Много съм щастлив, че Гьокереш влезе и също вкара гол. Уверен съм, че и Кай Хавертц ще вкара, когато му се отдаде шанс“, добави Габриел Жезус, цитиран от БТА.