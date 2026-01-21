Популярни
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул
Удар за Олимпик Марсилия преди днешния сблъсък с Ливърпул

  21 яну 2026 | 12:44
  • 392
  • 0
Десният защитник на Олимпик Марсилия Емерсон Палмиери получи контузия на лявото бедро и ще пропусне мача на френския гранд срещу Ливърпул в Шампионската лига тази вечер.

"Олимпик Марсилия съобщава, че Емерсон Палмиери получи травма на последната тренировка. Направените медицински прегледи установиха контузия на лявото бедро. Продължителността на отсъствието зависи от клиничното развитие на контузията, която ще бъде следена ежедневно от медицинския щаб", се казва в комюнике на клуба.

Така играчът отпада от състава на Роберто Де Дзерби за двубоя тази вечер. Отсъствието на бразилеца с италиански паспорт е сериозен удар по тима от Марсилия, тъй като той направи отлична първа половина на сезона и е един от най-използваните играчи от италианския треньор. 

Снимки: Imago

