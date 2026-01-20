Себастиен Ожие обяви, че е мотивиран да се бори за десета титла

Само часове след като изравни деветте световни титли на легендата на WRC Себастиен Льоб, Себастиен Ожие вече беше изправен пред въпроси за възможността да се бори за 10-та титла през 2026 година.

В навечерието на сезона, който започва този уикенд в Монте Карло по етапи, на които Ожие е израснал и които владее до съвършенство, 42-годишният действащ световен шампион отново е категоричен фаворит за спечелването на 11-та победа в Монте Карло.

Recce underway from the Monaco street circuit, which returns to the itinerary for the first time since 2008 🤩#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyeMonteCarlo 🇲🇨 pic.twitter.com/8KSWlhENcd — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 18, 2026

Ожие влиза в 2026 след може би най-силния сезон в кариерата си през 2025, който му донесе девета световна титла, въпреки че пропусна три ралита като част от желанието си за частичен сезон. Ожие и навигаторът му Венсан Ланде постигнаха шест победи и завършиха на подиума в 10 от своите 11 участия, като по този начин изтръгнаха титлата от съотборника си в Тойота Елфин Еванс само с четири точки разлика.

Тази година Ожие заяви, че планира да участва само в 10 от 14-те състезания, с едно рали по-малко от 2025. Но формата му е толкова впечатляваща, че мнозина предричат, че французинът отново ще се бори за световната титла.

„Мисля, че беше доста видимо отвън, но от моя гледна точка вярвам, че 2025 определено беше един от най-силните сезони в кариерата ми, така че трябва да го оценя и да съм щастлив от постигнатото миналата година“, заяви Ожие пред motorsport.com.

„Сега всички ме питат за 10 титли и така нататък, но истината е, че знам, че няма да е лесно да повторя такова представяне. Ще видим, мога само да опитам. Все още имам същия добър екип около себе си и мотивация да се боря, така че ще видим.“

Въпреки че този сезон от WRC ще липсват двукратният световен шампион Кале Рованпера, който се насочва към състезания с едноместни болиди, и световният шампион от 2019 Ойт Танак, който си взима почивка от пълноценно участие, Ожие очаква сезон, изпълнен с предизвикателства.

Естествено, очаква се съотборникът му Еванс да бъде основен конкурент на Ожие, а новото попълнение на Тойота и шампион в WRC2 за 2025 Оливър Солберг се очаква да бъде бърз от самото начало. Изглежда, че Хюндай ще предложи по-сериозна конкуренция, след като корейската марка се опита да се справи с проблемите, които имаше със своя автомобил i20 N Rally1.

На въпрос дали е изненадан, че Тойота все още успява да подобри автомобила за 2026, Ожие добави: „Това е ключът към успеха навсякъде. Продължаваме да работим и да се опитваме да подобрим това, което вече беше добро и силно миналата година. В този спорт, ако не се движиш напред, в повечето случаи се връщаш назад – затова никога няма време за отпускане.“

„Харесвам този манталитет и това е моят подход през цялата ми кариера, така че да видим каква ще е конкуренцията тази година, но със сигурност не очакваме да е лесно. Мисля, че Хюндай ще бъдат мотивирани да се опитат да направят по-добър сезон от миналата година, така че със сигурност трябва да дадем най-доброто от себе си, за да останем отпред.“

